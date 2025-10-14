Torino, protesta contro Italia-Israele: palloni rossi e slogan

Di fronte al complesso Rai di Torino, un corteo di oltre duecento persone ha espresso un vivido dissenso in relazione alla partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, disputata a Udine.

La protesta, animata da un sentimento palpabile di indignazione, si è manifestata con un gesto simbolico e perentorio: l’utilizzo di palloni imbrattati di vernice rossa e l’esposizione di un secchio contenente la stessa sostanza colorante.

“Restituite alla Rai questi palloni intrisi di un rosso che evoca sofferenza e ingiustizia,” tuonava un megafono, amplificando la rabbia e la frustrazione dei manifestanti.

L’azione, volta a denunciare una presunta connivenza tra l’emittente televisiva e un conflitto percepito come profondamente iniquo, si è conclusa con l’affissione di uno striscione in lingua inglese sulla cancellata della sede Rai.

La scritta “Show Israel the red card” (“Mostra a Israele il cartellino rosso”) era siglata dalla società calcistica popolare ASD Aurora Vanchiglia, sottolineando un legame tra lo sport, l’impegno civile e la richiesta di una presa di posizione netta.

Gli slogan scanditi dal corteo rivelavano una critica esplicita e radicale.

“Siamo tutti antisionisti” ribadiva un’identità politica ben definita, mentre l’affermazione “Il calcio popolare ce l’ha insegnato” suggeriva una riflessione più ampia sul ruolo dello sport come strumento di educazione alla giustizia sociale e alla solidarietà.

La rivendicazione finale, “Bloccare la partita non è reato,” puntava a difendere il diritto di protesta e a contestare la legittimità di azioni volte a reprimere il dissenso.

L’evento trascende la semplice contestazione di una partita di calcio.

Si configura come un atto di resistenza simbolica, un tentativo di utilizzare lo spazio pubblico e la visibilità mediatica per sollevare interrogativi complessi.

La scelta di utilizzare palloni e cartellini rossi, elementi intrinsecamente legati al mondo del calcio, trasforma la protesta in un linguaggio immediatamente comprensibile e riconoscibile, capace di raggiungere un vasto pubblico.

La presenza di una società sportiva popolare come ASD Aurora Vanchiglia sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità locale e la volontà di creare un movimento di protesta ampio e inclusivo.

Il termine “antisionismo” utilizzato dai manifestanti, per quanto potenzialmente controverso, indica un rifiuto di politiche e ideologie percepite come discriminatorie e ingiuste nei confronti del popolo palestinese.

In definitiva, la protesta di Torino si presenta come un’espressione di profonda preoccupazione per la situazione geopolitica e un appello a una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte delle istituzioni e dei media.