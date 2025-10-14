Torino: Protests Against Italy-Israel Match, A Cry for Gaza

Un corteo vibrante di attivisti pro-Palestina ha preso posizione nel cuore di Torino, concentrandosi di fronte alla sede Rai in via Verdi, per esprimere una profonda opposizione alla partita Italia-Israele in programma ad Udine.

L’iniziativa, promossa dal coordinamento “Torino per Gaza”, si configura come una critica radicale all’uso strumentale dello sport da parte dello Stato israeliano, percepito come un tentativo di mascherare la realtà del conflitto palestinese.

Gli attivisti denunciano come l’evento calcistico rappresenti un’operazione di *whitewashing*, un tentativo di occultare le responsabilità di Israele di fronte alla comunità internazionale, un’operazione volta a normalizzare, attraverso l’apparente innocuità dello sport, politiche che essi definiscono intrinsecamente illegittime: occupazione militare, segregazione razziale e, in ultima analisi, genocidio.

Sottolineano come la repressione nei confronti di chi manifesta solidarietà al popolo palestinese all’interno degli stadi, anche in forme basilari di espressione, sia diventata una pratica consolidata, segno di una volontà di soffocare ogni voce dissenziente.

La protesta si inserisce in un più ampio dibattito etico riguardante il ruolo dello sport come strumento di propaganda politica.

Gli attivisti ritengono inaccettabile che un’attività che dovrebbe promuovere valori di inclusione e fair play venga utilizzata per legittimare un regime accusato di gravi violazioni dei diritti umani.

L’evento calcistico, a loro avviso, non può fungere da schermo protettivo per politiche che alimentano la sofferenza e l’oppressione.

La manifestazione ha visto la partecipazione di una vasta gamma di collettivi e associazioni: bandiere palestinesi hanno sventolato accanto a quelle di “Potere al Popolo”, mentre i gruppi studenteschi “Cambiare Rotta” e “Collettivo Autorganizzato Universitario” hanno rafforzato la presenza giovanile.

Anche l’ANPI, sezione Rai “G.

Carcano”, ha espresso la sua solidarietà con uno striscione che testimonia l’adesione a una posizione di difesa dei diritti umani e di opposizione a ogni forma di ingiustizia, richiamando alla memoria un impegno storico per la libertà e la giustizia sociale.

La protesta non è solo una reazione a un evento specifico, ma un atto di resistenza contro un sistema di potere che utilizza lo sport come veicolo di legittimazione di politiche controverse.