Torino, Ristabilita Legalità in Complesso Residenziale: Sgomberi e Riqualificazione

Questa mattina, a Torino, un’azione coordinata ha restituito la legalità e la sicurezza a un complesso residenziale di edilizia sociale situato in via Desana 19, nel quartiere Barriera di Milano. L’intervento, frutto di una collaborazione sinergica tra Prefettura, forze dell’ordine (Polizia di Stato e Polizia Locale di Torino), servizi sociali comunali e l’Agenzia Territoriale per la Casa, ha portato allo sgombero di cinque alloggi occupati abusivamente, con l’impegno formale per il rilascio di un sesto alloggio nei prossimi giorni. Un precedente intervento, condotto nei mesi precedenti, aveva già recuperato un altro immobile, determinando la completa eliminazione delle occupazioni illegali all’interno del complesso, che conta complessivamente 87 unità abitative.L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di contrasto alle occupazioni abusive, un fenomeno che erode il tessuto sociale e mette a rischio la tranquillità dei residenti. Il Presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini, presente insieme all’assessore alla Casa, Maurizio Marrone, ha sottolineato l’importanza di restituire ai cittadini un ambiente sicuro e legalmente protetto, rispondendo a una richiesta legittima e diffusa. “Questo intervento non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di giustizia sociale,” ha affermato Pedrini, evidenziando il profondo impatto che queste occupazioni hanno sulla qualità della vita dei residenti onesti e sulla percezione di sicurezza nel quartiere.Il successo dell’operazione testimonia l’efficacia di un approccio interistituzionale, che supera le singole competenze per affrontare un problema complesso con una visione condivisa. Il Prefetto, le forze dell’ordine e l’Agenzia Territoriale per la Casa hanno dimostrato una particolare sensibilità e proattività, mettendo in campo risorse e competenze diversificate. L’impegno del personale dell’Agenzia, che si sta ora occupando della messa in sicurezza degli alloggi recuperati, è fondamentale per garantire la riqualificazione degli immobili e la loro successiva destinazione a famiglie in difficoltà, nel rispetto della normativa vigente.L’azione di questa mattina si colloca in un trend positivo, testimoniato dal recupero di circa 50 alloggi di edilizia sociale sul territorio della Città Metropolitana di Torino dall’inizio dell’anno, con un significativo numero, 45, direttamente a Torino città. Questo risultato conferma la volontà delle istituzioni di contrastare con fermezza le occupazioni abusive, non solo come violazione della legge, ma anche come elemento di degrado urbano e sociale. L’obiettivo primario rimane quello di riaffermare la centralità della legge dello Stato in tutti i quartieri di edilizia popolare, garantendo un accesso equo e legale alle risorse abitative e promuovendo la coesione sociale. La persistenza di tali azioni è essenziale per preservare il valore del patrimonio abitativo pubblico e tutelare il diritto alla casa per chi ne ha realmente bisogno, nel rispetto delle regole e della legalità.