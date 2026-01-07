Torino, sequestro choc: piano violento e aggressione a ragazzo

A Torino, si è consumata una dinamica allarmante che ha portato alla luce un piano premeditato e violento, sfociato in un sequestro di persona aggravato ai danni di un ragazzo di diciassette anni.

L’evento, datato 9 marzo, rivela un’escalation di violenza motivata da un conflitto, apparentemente innescato in un contesto di svago notturno, che ha degenerato in un atto intimidatorio di gravità eccezionale.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno ricostruito una sequenza di azioni che denotano una pianificazione e un’organizzazione ben precise.

Uno degli indagati, un giovane di diciannove anni, avrebbe orchestrato l’incontro con il minorenne, presentandolo come un’occasione di chiarimento in seguito a una discussione avvenuta in una discoteca.

In realtà, l’appuntamento si è trasformato in un’imboscata: ad attendere la vittima non era solo il suo interlocutore, ma un gruppo di individui, alcuni dei quali mascherati, pronti ad agire con ferocia.

L’aggressione è stata brutale: il giovane è stato maltrattato con calci e pugni, per poi essere forzatamente rinchiuso nel bagagliaio di un veicolo sportivo di grandi dimensioni, un SUV.

Questa condizione di prigionia, protrattasi per circa mezz’ora, ha esposto il ragazzo a una profonda angoscia e a un rischio di lesioni potenzialmente gravi.

Il rilascio, avvenuto in una strada periferica del quartiere Barriera di Milano, è stato accompagnato da minacce esplicite, volte a dissuadere la vittima dal rivolgersi alle autorità.

La tempestività e la meticolosità delle indagini hanno permesso di raccogliere elementi di prova robusti, basati sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e l’esame dei tabulati telefonici.

Al termine di un’accurata attività investigativa, il Tribunale ha emesso un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque persone, quattro delle quali sono state arrestate e poste in custodia cautelare in carcere, mentre al quinto è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’applicazione di un braccialetto elettronico.

Tre degli arresti sono stati eseguiti nelle abitazioni degli indagati il 22 dicembre 2025; un quarto provvedimento è stato notificato presso il carcere Lorusso e Cutugno, dove uno degli indagati si trovava già detenuto per un altro reato.

Attualmente, il quinto destinatario della misura risulta sfuggente alle autorità.

L’episodio solleva interrogativi inquietanti sulla cultura della violenza giovanile e sulla facilità con cui i conflitti possono trasformarsi in atti di aggressione premeditati e di estrema gravità.

L’intervento delle forze dell’ordine e la prontezza della magistratura hanno permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto deplorevole, ma la vicenda sottolinea l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità minorile, promuovendo al contempo valori di rispetto, tolleranza e legalità.