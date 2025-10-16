Torino, sequestro di persona: un adolescente vittima di estorsione via Instagram

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Torino, portando alla luce dinamiche criminali che coinvolgono anche i più giovani.

Un adolescente di sedici anni è stato vittima di un sequestro di persona, protrattosi per due giorni all’interno di un parco cittadino, apparentemente a seguito di un debito di modesta entità, cinquanta euro, legato all’uso di sostanze stupefacenti.

L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di due individui, un uomo quarantenne di nazionalità italiana e un ventottenne di origine romena, accusati di sequestro di persona con scopo di estorsione, in qualità di complici.

La vicenda si è dipanata attraverso canali comunicativi moderni, rivelando una sottile rete di manipolazione e coercizione.

L’allarme è stato lanciato dallo zio del ragazzo, il quale aveva segnalato la scomparsa del nipote.

La svolta si è verificata quando, dopo due giorni di angoscia, l’uomo ha ricevuto un messaggio su Instagram.

L’account da cui proveniva il messaggio risultava sconosciuto, ma si rivelò essere quello del nipote scomparso, il quale invitava lo zio a seguire specifiche istruzioni.

La comunicazione si è poi interrotta, per poi riprendere con l’intervento di una terza persona, la quale ha esplicitamente richiesto la somma di cinquanta euro, giustificandola come necessaria per saldare un debito contratto dal minore.

Consapevole della gravità della situazione, lo zio ha prontamente informato le autorità.

In collaborazione con la Squadra Volanti, gli agenti hanno concordato un appuntamento nel parco Sempione, un’area tristemente nota alle forze dell’ordine come luogo di spaccio e aggregazione di individui legati al traffico di stupefacenti.

L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che l’appuntamento degenerasse.

Gli uomini, sorpresi, hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati grazie a un’accurata strategia di controllo del parco, che aveva provveduto a interdire tutte le possibili vie di fuga.

Le indagini preliminari hanno rivelato che il ragazzo era stato detenuto contro la sua volontà per due giorni, sottoposto a reiterate minacce e costretto a subire una condizione di profondo disagio psicologico.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla vulnerabilità dei giovani di fronte alle pressioni sociali e alla facile disponibilità di sostanze stupefacenti, oltre che sulla capacità delle organizzazioni criminali di sfruttare le debolezze individuali per fini illeciti.

L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, avviando un’indagine più approfondita per accertare il coinvolgimento di ulteriori individui e ricostruire la dinamica completa dell’evento, con particolare attenzione alle motivazioni sottostanti e alle possibili reti di supporto che hanno reso possibile questa vicenda.