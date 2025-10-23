Torino: Smascherata Rete Droganti, Sequestrate 2 Tonnellate di Stupefacenti

Un’operazione di portata eccezionale ha inferto un duro colpo a una rete criminale transregionale specializzata nel traffico internazionale di stupefacenti, con radici profonde nel tessuto urbano di Torino e proiezioni operative che si estendono dalla Lombardia al Lazio, passando per Toscana e Campania.

L’attività, denominata “Comics” e orchestrata dalla Procura della Repubblica di Torino sotto la guida del magistrato Giovanni Bombardieri, ha portato all’arresto di sette individui e al sequestro di una quantità di droga di proporzioni allarmanti: oltre due tonnellate, un volume che evidenzia la capacità logistica e la pericolosità dell’organizzazione smantellata.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile con il supporto cruciale del Servizio Centrale Operativo e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, hanno svelato un sofisticato sistema di occultamento e trasporto.

Il modus operandi prevedeva l’ingegnosità di mascherare le spedizioni di stupefacenti all’interno di flussi commerciali internazionali provenienti dalla Spagna, sfruttando la facciata di attività legali per eludere i controlli.

Veicoli appositamente modificati, dotati di compartimenti segreti, venivano impiegati per introdurre la droga sul territorio nazionale, aggirando i controlli doganali e le misure di prevenzione.

L’inchiesta, frutto di un’approfondita attività di analisi e intercettazioni, ha permesso di ricostruire la catena di comando e i ruoli all’interno dell’organizzazione.

Le misure cautelari, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari, hanno interessato cinque individui, di cui tre di origine marocchina e due italiani, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, marijuana e hashish.

L’applicazione di arresti in carcere e arresti domiciliari riflette la gravità dei reati contestati e la necessità di assicurare questi soggetti alla giustizia.

L’attività di prevenzione e contrasto non si è limitata alla fase di arresto.

Nel corso dell’inchiesta, dieci persone sono già state arrestate in flagranza di reato, con il sequestro di ingenti quantitativi di hashish, marijuana, cocaina e una pistola illegalmente modificata.

Un ulteriore arresto in flagranza ha avuto luogo durante le perquisizioni eseguite a Torino, dove due uomini di origine marocchina sono stati sorpresi in possesso di quantità significative di cocaina e crack, evidenziando la capacità dell’organizzazione di mantenere una presenza attiva anche a livello di distribuzione locale.

Questa operazione rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga, ma sottolinea anche la necessità di un impegno costante e coordinato a livello nazionale e internazionale per contrastare efficacemente queste attività illecite e proteggere la sicurezza dei cittadini.

L’indagine “Comics” apre ora un nuovo capitolo nell’analisi delle dinamiche del traffico di droga, con la prospettiva di individuare ulteriori complici e collegamenti e di smantellare altre cellule criminali operanti nel territorio.