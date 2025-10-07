Torino Studentesca: Mobilitazione per la Palestina Riscrive il Futuro Scolastico

A Torino e nel suo circondario, un’ondata di mobilitazione studentesca sta rimodellando il panorama educativo, con una partecipazione crescente a sostegno della causa palestinese.

Un fenomeno complesso, che va ben oltre la semplice protesta, rivela un profondo senso di ingiustizia percepito dagli studenti e un desiderio di agire concretamente.

L’intensificarsi della mobilitazione ha visto l’adesione di un numero sempre maggiore di istituti superiori, erodendo la tradizionale passività e alimentando un dibattito aperto sulle responsabilità della scuola di fronte a problematiche globali.

Oltre alle istituzioni già precedentemente coinvolte, come il Berti, il Massimo D’Azeglio, il Regina Margherita, il Convitto Umberto I – il cui gesto di occupazione rappresenta una rottura storica mai vista in 177 anni di storia – il Giordano Bruno, il Santorre di Santarosa e il Carlo Ignazio Giulio, si aggiungono il liceo Cavour, il Darwin e l’Itis Pininfarina, dove l’autogestione testimonia un approccio partecipativo e autonomo.

La conclusione degli scioperi generali del venerdì in scuole come Einstein, Cattaneo, Galileo Ferraris, Copernico, Gobetti e Beccari non ha determinato un calo nella determinazione degli studenti, anzi, la prospettiva di riprendere le iniziative dimostra una resilienza e un impegno a lungo termine.

Il fenomeno non si limita al capoluogo.

Anche nel Torinese, istituti come il Pascal di Giaveno, il Porporato e il Buniva di Pinerolo si sono uniti alla protesta, ampliando la rete di solidarietà.

All’interno di questi luoghi di apprendimento, le assemblee studentesche si configurano come spazi cruciali per la discussione e la definizione delle strategie future, riflettendo un approccio attivo e responsabile.

La protesta, originariamente ispirata dalla Global Sumud Flotilla, si è evoluta in un catalizzatore per una riflessione più ampia sui diritti umani, sulla giustizia globale e sul ruolo della cittadinanza attiva.

Gli studenti non si limitano a esprimere dissenso, ma cercano di costruire un ponte tra la loro realtà scolastica e le sfide complesse del mondo, reinterpretando il significato stesso dell’educazione come processo di formazione non solo intellettuale, ma anche civile e morale.

La mobilitazione rappresenta, quindi, un campanello d’allarme per le istituzioni scolastiche e per la società nel suo complesso, invitandole a confrontarsi con le istanze di una generazione desiderosa di contribuire a un futuro più giusto e pacifico.

L’occupazione delle scuole non è solo un atto di disobbedienza, ma un tentativo di riappropriarsi degli spazi di apprendimento e di trasformarli in luoghi di dialogo, riflessione e azione.