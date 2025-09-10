Torino, studenti occupano il Campus Einaudi in solidarietà a Gaza.

Un’azione di protesta studentesca, animata da collettivi universitari filo-palestinesi, si è concretizzata nell’occupazione dei giardini del Campus Einaudi di Torino.

L’iniziativa, che si radica in una mobilitazione più ampia ispirata all’appello lanciato dagli studenti della Sapienza di Roma, si presenta come un gesto di solidarietà verso la Global Sumud Flotilla, un’imbarcazione diretta verso la Striscia di Gaza, simbolo di resistenza e di sfida al blocco imposto.

L’acampada, caratterizzata dall’installazione di tende e striscioni, non è un evento isolato, ma il culmine di un’organizzazione studentesca che si è progressivamente rafforzata.

I manifestanti sottolineano come la loro capacità di mobilitazione sia stata messa alla prova e dimostrata dalla recente escalation di eventi che minacciano la missione della Flotilla.

Gli attacchi aerei perpetrati da droni israeliani, avvenuti in due notti consecutive, hanno intensificato il senso di urgenza e la determinazione dei partecipanti.

L’azione di Torino si inserisce in un contesto globale di crescente consapevolezza e attivismo in sostegno al popolo palestinese.

La Global Sumud Flotilla rappresenta un atto di disobbedienza civile, volto a rompere il silenzio e a denunciare le violazioni dei diritti umani che affliggono la popolazione di Gaza.

L’acampada permanente, definita dai partecipanti come “pronta a bloccare tutto”, testimonia la loro intenzione di mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese e di esercitare pressione sulle istituzioni affinché agiscano per una soluzione equa e duratura.

L’occupazione del Campus Einaudi non è solo una manifestazione di solidarietà, ma anche un tentativo di creare uno spazio di discussione e di sensibilizzazione all’interno dell’ambiente universitario, stimolando un dibattito più ampio sui diritti umani, sulla giustizia globale e sulle responsabilità delle università di fronte alle crisi internazionali.

La protesta è concepita come un punto di convergenza per studenti di diverse discipline, con l’obiettivo di creare una rete di supporto e di azione concreta a favore del popolo palestinese.