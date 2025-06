Torino tra gusto e storia: il palato del mondo alla scoperta del Piemonte

Torino, capitale emergente del gusto e crocevia di tradizioni secolari, si appresta ad accogliere un evento di portata mondiale: la premiazione di World’s 50 Best Restaurants, un riconoscimento che consacra il capoluogo sabaudo come punto di riferimento imprescindibile per l’eccellenza gastronomica globale. Liz Boulter, apprezzata giornalista di viaggi del The Guardian, ne è testimone diretta, guidando i lettori inglesi in un percorso enogastronomico che celebra l’autenticità e l’accessibilità del palato torinese.Il Piemonte, terra di profumi intensi e sapori inconfondibili, si erge come un pilastro fondamentale di questa esperienza. Boulter evoca la ricchezza del territorio, dai pregiati tartufi bianchi che ne definiscono il carattere, al riso Carnaroli, base di risotti perfetti, fino alla maestria artigianale nel cioccolato, nella pasta fresca e nella produzione di formaggi dal gusto intenso. Non dimentica, poi, l’importanza del vino, con il Barolo e il Barbaresco che incarnano l’eleganza e la complessità del terroir piemontese. Un viaggio indietro nel tempo rivela, inoltre, le origini di icone globali come il vermouth, i grissini croccanti e l’espresso, emblemi di un’ingegnosità e di una creatività che hanno segnato la storia del gusto.Il decalogo proposto da Boulter, arricchito dalle intuizioni di Savio Losito, co-fondatore dell’innovativa app Unexpected Italy, non si limita a elencare indirizzi, ma offre uno spaccato dell’anima torinese. *Latteria Bera*, un’istituzione per i formaggi e i salumi, introduce al mondo dei sapori autentici. *Scannabue*, con la sua cucina di quartiere, celebra la tradizione della pasta fresca fatta in casa. *Le Vitel Étonné*, un classico rivisitato, sorprende con la sua audacia. *Antiche Sere* incanta con i suoi piatti di carne e la sua atmosfera accogliente. *Fratelli Bruzzone*, storica pescheria con cucina, propone un viaggio nel profumo del mare. *Ristorante Consorzio* offre una piattaforma per giovani chef talentuosi. *Caffè dell’Orologio* è un omaggio alla cultura del caffè, declinata in mille varianti. *Gelateria Aria* eleva il gelato a forma d’arte, con creazioni innovative e ingredienti di altissima qualità. *Toc* incrocia la cucina italiana con influenze internazionali. *Eccetera Bar* è un punto di riferimento per aperitivi ricercati e cocktail originali.Per un’esperienza di soggiorno che rispecchi l’attenzione al dettaglio e l’amore per il design che caratterizzano l’offerta gastronomica torinese, Boulter suggerisce il BeB Look TO, un’oasi di tranquillità ideata dall’architetto paesaggista Giuliana Marsiaj, capace di fondere armoniosamente l’eleganza contemporanea con la bellezza del paesaggio circostante. Un invito a scoprire Torino, non solo attraverso i suoi sapori, ma anche attraverso la sua architettura e il suo spirito accogliente.