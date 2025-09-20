Torino, un fiume di persone per la Palestina: la rabbia sale.

Un’onda di solidarietà palestinese si è riversata oggi nel cuore di Torino, con oltre cinquemila persone unite in un corteo pacifico che ha incrociato le arterie centrali della città.

La colonna, partita dalla storica piazza Statuto con direzione verso piazza Vittorio Veneto, ha rappresentato una chiara espressione di sconcerto e indignazione per la situazione in corso a Gaza.

L’evento, caratterizzato da un’atmosfera di profonda partecipazione emotiva, è stato inaugurato da uno striscione potente e simbolico: “Il Piemonte sa da che parte stare: Palestina libera ora e sempre, resistenza”.

Il messaggio, immediatamente ripreso sui numerosi cartelli sbandierati, ha dato il tono a una manifestazione che non si è limitata a un semplice atto di protesta, ma ha assunto i tratti di una presa di posizione politica e morale.

Tra le frasi più ricorrenti, “No armi, no guerre” e “Stop al genocidio” hanno incarnato la richiesta di un cambiamento radicale nelle dinamiche internazionali e la condanna esplicita delle azioni militari in corso.

La partecipazione di associazioni umanitarie e gruppi di attivisti, sia italiani che internazionali, ha conferito alla manifestazione una dimensione globale, sottolineando la condivisione di una preoccupazione che trascende i confini nazionali.

Dalle piattaforme vocali, gli organizzatori hanno lanciato appelli appassionati: “Siamo pronti a bloccare tutto, non si può restare indifferenti a questa tragedia”, dichiarando con fermezza che “fermare la guerra è un dovere morale che coinvolge l’intera umanità”.

La critica al governo italiano, accusato di essere complice, ha acceso un dibattito acceso, con particolare riferimento alla protezione di Israele e alle conseguenze disumane del conflitto per la popolazione civile, con un focus particolarmente doloroso sulle vittime infantili.

La manifestazione, al di là del suo impatto visivo, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sulla responsabilità internazionale, sulla necessità di un’azione diplomatica immediata e sulla protezione dei diritti umani fondamentali in un contesto di crescente instabilità e violenza.

È stato espresso un forte desiderio di un futuro in cui la giustizia e la pace possano prevalere, ponendo fine a un conflitto che ha già causato sofferenze indicibili.