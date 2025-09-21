domenica 21 Settembre 2025
18.1 C
Torino
Torino Cronaca

Torino, un’onda umana per Gaza: 30.000 in strada

torino
torino

Un’onda umana, stimata in trenta mila persone, ha travolto le vie di Torino, provenendo da un mosaico di centri abitati dislocati in tutta la regione Piemonte e oltre.

Dalle valli alpine di Verbania e Val Susa, ai distretti industriali di Alessandria e Novara, passando per le comunità di Forno Canavese, Pinerolo, Ivrea, Cuneo, Orbassano, Biella, Collegno, Mondovì, Vercelli e Asti, la mobilitazione ha rappresentato una risposta corale a una percezione di profonda disconnessione tra la cittadinanza e le decisioni politiche che la riguardano.

Il Coordinamento Torino per Gaza ha sottolineato come l’ampia partecipazione abbia messo a nudo un divario incolmabile tra il sentire popolare e le azioni di alcuni rappresentanti eletti.
Solo pochi giorni prima, i consiglieri regionali, investiti del compito di rappresentare gli interessi dei cittadini, avevano rifiutato di discutere una mozione volta a sospendere accordi economici, di ricerca e diplomatici con lo Stato di Israele, un atto percepito come una chiara indicazione di priorità distanti dalla volontà popolare.

L’accusa è rivolta a un sistema che, secondo il Coordinamento, alimenta attivamente la catastrofe umanitaria in Palestina.
Non si tratta solo di criticare le politiche del governo Netanyahu, ma di smantellare le fondamenta ideologiche e strutturali del sionismo, accusato di perpetrare un progetto di espansione territoriale a costo della sofferenza e della privazione del popolo palestinese.
La resistenza palestinese viene presentata come un esempio di coraggio e dignità, un faro che illumina la strada verso una coscienza critica e una mobilitazione globale.

La manifestazione ha concluso con un collegamento simbolico alla Flotilla, evocando la solidarietà tra l’impegno sul campo e il sostegno popolare.

Questo collegamento sottolinea l’importanza cruciale della partecipazione attiva e della pressione sociale per ottenere un cambiamento radicale.

Viene dunque proclamato un appuntamento inderogabile: lo sciopero generale del 22 settembre, visto come uno strumento imprescindibile per paralizzare la filiera bellica che, a detta degli organizzatori, è la linfa vitale del conflitto.

L’assunzione di responsabilità è netta: se i governi si dimostrano incapaci o riluttanti a interrompere questo flusso di armi e supporto economico, il compito ricadrà sulla spalla del movimento popolare, chiamato a un’azione determinata e coraggiosa per interrompere la spirale della violenza e costruire un futuro di giustizia e pace.

La mobilitazione non è quindi solo una protesta, ma un atto di liberazione collettiva, un rifiuto di complicità e un’affermazione di un’alternativa politica basata sulla solidarietà e sulla giustizia sociale.

