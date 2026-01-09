Tortona accende l’olimpismo: la Fiamma verso Milano-Cortina 2026

Tortona, città d’arte e innovazione nell’Alessandrino, si appresta ad accogliere un evento di portata nazionale, preludio ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: il passaggio della Fiamma Olimpica, il 16 gennaio.

Questo momento simbolico rappresenta non solo l’ultima tappa piemontese del suo percorso, ma anche un’opportunità unica per la comunità di riflettere sui valori che ispirano il movimento olimpico e proiettarsi verso un futuro di progresso e partecipazione.

Il Comune di Tortona, con lungimiranza, ha concepito e implementato il progetto “Tortona accende il futuro”, un’iniziativa culturale ambiziosa che mira a coinvolgere attivamente le scuole, le famiglie e l’intera cittadinanza in un’esperienza condivisa.

Questo programma non si limita alla mera celebrazione del passaggio della Fiamma, ma intende stimolare la riflessione sui principi fondamentali dello sport: l’eccellenza, la perseveranza, il rispetto delle regole, ma anche l’inclusione, la collaborazione e la ricerca del miglioramento continuo.

Attraverso laboratori didattici, incontri con atleti e iniziative artistiche, il progetto intende trasmettere ai giovani i valori che rendono lo sport un potente motore di crescita personale e collettiva.

Il corteo della Fiamma, che incarna la speranza e l’entusiasmo per le Olimpiadi, farà il suo ingresso in città alle ore 10, provenendo dalla Strada Statale dei Giovi, precisamente all’altezza della rotonda Asmt.

Il percorso, attentamente studiato per garantire la massima partecipazione e sicurezza, si snoderà lungo Corso Don Orione e Via Emilia, per concludersi sulla Statale per Voghera, alla rotonda Oasi.

Lungo il tragitto, saranno predisposti specifici punti di accoglienza, ottimizzati per offrire a tutti i presenti una visione chiara e sicura del passaggio.

L’evento non si configura quindi come un mero atto formale, ma come un’occasione per riaffermare l’identità tortonese, promuovere il turismo e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Il progetto “Tortona accende il futuro” si propone di lasciare un’eredità duratura, un seme di ispirazione per le generazioni a venire, contribuendo a costruire una città più coesa, dinamica e aperta al mondo.

Il passaggio della Fiamma Olimpica, in questo contesto, diventa il catalizzatore di un percorso di crescita che si proietta verso il futuro, illuminato dai valori dello sport e dell’olimpismo.