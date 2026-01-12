Tragedia a Guarene: padre e figlio vittime di monossido.

La comunità di Guarene, nel cuore della provincia di Cuneo, è stata scossa da una tragedia che ha spezzato la vita di Paolo Foglino, un uomo di 57 anni conosciuto e apprezzato come titolare di un rinomato ristorante albese, e del figlio Francesco, un giovane di soli 17 anni.

La scoperta macabra è avvenuta in un’abitazione situata nella frazione di Castelrotto, lungo la direttrice stradale che collega Guarene ad Alba, e getta una lunga ombra di dolore e interrogativi.

Secondo le prime e provvisorie ricostruzioni fornite dalle autorità, la causa del decesso sembra essere riconducibile ad una grave intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e letale, spesso generato da combustione incompleta di combustibili come gas, legna o propano.

La sua pericolosità risiede proprio nella sua invisibilità: l’intossicazione può sopraggiungere in maniera subdola e rapida, senza fornire alcun segnale di allarme immediato.

La dinamica precisa degli eventi è ancora in fase di accertamento.

I carabinieri, intervenuti prontamente, insieme ai vigili del fuoco, stanno conducendo indagini approfondite per determinare la fonte del monossido di carbonio e per escludere eventuali cause accidentali o dolose.

L’ipotesi più probabile, al momento, sembra essere quella di un malfunzionamento di un sistema di riscaldamento o di un apparecchio a combustione, magari in un ambiente poco ventilato.

Questa tragedia mette in luce un problema di sicurezza di grande rilevanza: la prevenzione dell’intossicazione da monossido di carbonio.

L’installazione di rilevatori di CO, dispositivi economici ma vitali, è un obbligo morale e, in molti paesi, anche legale.

Inoltre, è fondamentale effettuare controlli periodici degli impianti di riscaldamento e di ventilazione, affidandosi a tecnici qualificati.

La consapevolezza e la manutenzione preventiva possono salvare vite umane.

Il dolore per la perdita di Paolo e Francesco Foglino si estende oltre il cerchio familiare, coinvolgendo l’intera comunità albese e guarenese.

Il ristorante di Paolo Foglino era un punto di riferimento per la gastronomia locale, un luogo dove la passione per la cucina e l’accoglienza si fondevano in un’esperienza unica.

La scomparsa del figlio Francesco, un giovane con un futuro di fronte a sé, rappresenta una ferita ancora più profonda.

L’evento, oltre al lutto personale, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza domestica e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione verso i rischi invisibili che possono insidiare la vita quotidiana.