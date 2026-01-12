Tragedia a Novi Ligure: Donna Investita da Camion Comunale

Novi Ligure, Alessandria, è teatro di una tragedia che scuote la comunità: una donna settantunenne ha perso la vita in un impatto devastante con un veicolo di servizio comunale, un camion destinato alla raccolta dei rifiuti.

La notizia, comunicata dall’Ufficio Stampa della Centrale 118, getta un’ombra di dolore e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla vulnerabilità delle persone anziane.

L’evento si è verificato in un tratto di strada particolarmente trafficato, nelle vicinanze di via Giulio Verne, una zona residenziale con un notevole flusso di pedoni e veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, l’impatto è stato fatale, e la vittima è deceduta quasi istantaneamente.

La rapidità e la violenza dell’evento hanno lasciato poco spazio a interventi di soccorso efficaci, nonostante la tempestiva chiamata ai servizi di emergenza.

Il Comandante Armando Caruso, responsabile delle operazioni di polizia, ha immediatamente attivato una serie di accertamenti per far luce sulla dinamica precisa dell’incidente.

La ricostruzione, ancora in corso, si concentra sull’analisi dei fattori che hanno contribuito alla tragedia: la visibilità delle parti coinvolte, la velocità del veicolo comunale, il rispetto dei segnali stradali e le possibili condizioni ambientali che hanno potuto influenzare la situazione.

Questo tragico episodio non è solo una singola perdita di una vita, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla sicurezza dei percorsi destinati ai pedoni, in particolare per gli anziani, spesso più lenti e meno abituati alla frenesia del traffico cittadino.

La necessità di rivedere l’organizzazione degli spazi pubblici, la segnaletica e le procedure operative dei veicoli comunali diventa impellente.

Si rende urgente una riflessione a 360 gradi sulla gestione del traffico urbano, con un focus particolare sulla protezione dei soggetti più vulnerabili.

È fondamentale promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità condivisa, che coinvolga non solo gli automobilisti, ma anche i pedoni e gli operatori dei servizi pubblici.

Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile prevenire il ripetersi di simili tragedie e garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini.

La comunità di Novi Ligure, profondamente addolorata, attende con ansia i risultati delle indagini e si augura che questo evento tragico possa portare a miglioramenti concreti per la sicurezza stradale.