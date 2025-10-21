Tragedia a Trecate: Giovane muore travolto da un treno, indagini in corso.

La comunità di Trecate, frazione di Novara, è scossa da un tragico evento verificatosi la sera precedente alla stazione ferroviaria.

Un giovane uomo ha perso la vita, vittima di un improvviso e fatale impatto con un treno in transito, mentre cercava di attraversare i binari.

Le autorità, coordinate dalla polizia di Novara, hanno immediatamente avviato un’indagine complessa, volta a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e, soprattutto, a identificare la vittima.

La squadra scientifica della polizia giudiziaria è al lavoro sulla scena, raccogliendo elementi utili all’indagine.

Tra le attività in corso, figura l’analisi delle impronte digitali prelevate sul corpo, nella speranza che possano fornire un collegamento con le banche dati e permettere di stabilire l’identità del giovane.

Si tratta di un passaggio delicato e cruciale, data la mancanza di documenti identificativi immediatamente disponibili.

L’incidente non ha coinvolto solo la vittima.

Due altri giovani, compagni di viaggio, hanno riportato lesioni di diversa entità e sono attualmente ricoverati nel reparto di terapia intensiva del nosocomio Maggiore di Novara.

Uno dei due versa in condizioni più serie, tanto da richiedere una sedazione farmacologica per gestire il dolore e favorire la stabilizzazione.

Fortunatamente, anche il ferito più grave non è considerato in pericolo di vita, stando alle prime comunicazioni mediche.

La difficoltà nell’identificazione si aggrava ulteriormente poiché, secondo le prime informazioni raccolte, tutti e tre i giovani, presumibilmente di origine straniera, non erano in possesso di documenti identificativi al momento dell’incidente, oppure li hanno persi durante l’impatto.

Questa circostanza complica enormemente il compito delle forze dell’ordine, che si trovano ad affrontare una situazione che richiede una meticolosa operazione di tracciamento e verifica.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un attraversamento dei binari in condizioni di scarsa visibilità o forse in stato di alterazione, ma le indagini dovranno chiarire con certezza le motivazioni e le responsabilità che hanno portato a questa tragica conclusione.

La polizia sta inoltre verificando se la presenza dei tre giovani nell’area della stazione fosse regolare e se abbiano precedenti penali o segnalazioni alla loro carico.

L’attenzione è focalizzata non solo sulla ricostruzione dell’accaduto, ma anche sull’esigenza di fornire risposte alla comunità e di accertare eventuali responsabilità, sia individuali che strutturali, che possano aver contribuito a questo lutto.