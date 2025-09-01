Tragedia in Cuneo: Morto motociclista sulla Statale 21

Una tragedia ha interrotto il flusso vitale della Statale 21 del Colle della Maddalena, in provincia di Cuneo, determinando la sua temporanea interruzione alla circolazione.

L’Anas ha confermato l’evento, che si è verificato in un tratto particolarmente delicato, nei pressi del comune di Sambuco, una località pittoresca ma esposta alle sfide poste dal terreno montuoso.

Il dramma ha visto come vittima un motociclista, la cui scomparsa getta un’ombra pesante sul territorio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autovettola a due ruote avrebbe perso aderenza, sbandando autonomamente.

La ricostruzione completa della dinamica, un’operazione complessa che coinvolge tecnici della polizia stradale e specialisti dell’Anas, è attualmente in corso.

L’obiettivo è chiarire con precisione le cause dell’incidente, escludendo o confermando ipotesi legate a fattori ambientali, meccanici o legati all’errore umano.

Questo lutto si inserisce in un quadro allarmante per la provincia di Cuneo.

Con questo incidente, il bilancio delle vittime sulla strada sale a venticinque dall’inizio dell’anno, un dato che desta profonda preoccupazione e impone una riflessione urgente sulle misure di sicurezza da adottare.

Particolarmente grave è la presenza di motociclisti tra le vittime, undici in totale, evidenziando la vulnerabilità di questa categoria di utenti della strada e la necessità di campagne di sensibilizzazione mirate a promuovere comportamenti responsabili e l’uso di dispositivi di protezione adeguati.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale in un contesto montano come quello del Colle della Maddalena, caratterizzato da curve strette, pendenze accentuate e condizioni meteorologiche variabili che possono influire sull’aderenza dei veicoli.

La tragedia non è solo un singolo episodio, ma il sintomo di una problematica più ampia che richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo l’ammodernamento delle infrastrutture, ma anche un’attenta analisi dei comportamenti alla guida, la promozione di una cultura della prudenza e l’implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio più efficaci.

L’indagine dovrà, inoltre, valutare la necessità di ulteriori interventi di manutenzione e segnaletica in quel tratto di strada, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie.