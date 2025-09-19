Tragedia in montagna: muore escursionista di 84 anni

La montagna, maestosa e spesso insidiosa, ha reclamato la vita a Lorenzo Ferro, un uomo di 84 anni originario di Garel, frazione di Torino.

L’incidente, avvenuto ieri in territorio di Usseglio, nel cuore del Torinese, ha segnato una perdita dolorosa per la comunità locale.

Lorenzo, appassionato escursionista e uomo legato alle tradizioni alpine, stava percorrendo un sentiero in prossimità del torrente Arnas quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando in un dirupo.

La sua figura, silenziosa e rispettosa della natura, è ora impressa nel paesaggio alpino che amava tanto.

L’allarme è scattato rapidamente e un’immediata mobilitazione ha visto impegnati i soccorsi alpini, tempestivamente allertati, e il personale del 118, giunto sul posto con attrezzature specialistiche.

Nonostante i tentativi di rianimazione, durati ore, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Un tragico epilogo che sottolinea la fragilità umana di fronte alla potenza incontrastata della natura.

Le indagini, affidate con sollecitudine ai Carabinieri di Viù, mirano a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si valuteranno attentamente tutti gli elementi, tra cui le condizioni meteorologiche del momento, la stabilità del terreno, la visibilità e l’eventuale presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’incidente.

Questo episodio riapre un dibattito cruciale sulla sicurezza in montagna, sull’importanza di una preparazione adeguata, di una conoscenza approfondita dei sentieri e di un rispetto incondizionato per l’ambiente alpino.

L’età avanzata della vittima non è necessariamente un fattore determinante, ma sottolinea la necessità di un’attenta valutazione dei propri limiti e di una prudenza sempre vigile quando ci si avventura in questi territori impervi e affascinanti.

La tragedia di Lorenzo Ferro è un monito per tutti gli amanti della montagna, un invito a non sottovalutare mai i rischi e a privilegiare la sicurezza in ogni situazione.

La memoria di Lorenzo, un uomo legato alla sua terra e alle sue radici, rimarrà impressa nel cuore della comunità di Garel, un esempio di passione e amore per la montagna.