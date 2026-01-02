Tragedia in Svizzera: Giovane di Baveno tra le vittime dell’incendio.

L’eco della tragedia di Crans Montana, sulle Alpi svizzere, risuona in Italia, portando con sé un dolore palpabile e un’angoscia condivisa.

Tra le vittime di quell’incendio devastante, c’è anche Gregory Esposito, un giovane milanese di 19 anni, le cui radici affondano profondamente nella comunità di Baveno, incantevole località del Verbano-Cusio-Ossola, affacciata sul lago Maggiore.

La notizia ha scosso l’intera regione, raggiungendo il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, che ha prontamente attivato un canale di comunicazione diretto con la famiglia di Gregory.

Un legame, quello con la comunità bavenese, che trascende la residenza milanese del giovane, testimoniando la forza dei legami familiari e territoriali.

La gravità delle ferite di Gregory lo hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva presso un ospedale di Berna, dove attualmente si trova in condizioni giudicate stabili, sebbene riservate.

Questo quadro clinico, unita alla portata della catastrofe, enfatizza la fragilità umana e l’imprevedibilità del destino.

L’incendio di Crans Montana, un evento di proporzioni inimmaginabili, non è solo una tragedia individuale per Gregory e la sua famiglia, ma una ferita aperta per l’intera comunità.

Il commento del sindaco Monti, denso di sgomento e di partecipazione, riflette il sentimento condiviso da molti: una profonda vicinanza alle famiglie colpite e una ferma condanna di una perdita così inattesa e dolorosa.

La vicenda solleva interrogativi importanti sulla sicurezza in ambienti di festa, sulla gestione del rischio in zone ad alta affluenza turistica e sull’impatto emotivo di eventi traumatici a livello comunitario.

Oltre al dolore immediato, resta l’esigenza di una riflessione collettiva volta a prevenire simili tragedie e a garantire un sostegno adeguato a chi ne ha bisogno, non solo nel breve termine, ma anche nel lungo processo di ricostruzione e di elaborazione del lutto.

La solidarietà, in momenti come questi, si rivela un balsamo essenziale per lenire le ferite e ritrovare la speranza.