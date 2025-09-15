Tragedia sulla 35bis: Morto motociclista, interrogativi sulla sicurezza.

La tragedia si è consumata lungo la strada statale 35bis, arteria cruciale che collega Bosco Marengo e Novi Ligure, in un tratto particolarmente delicato per la sua conformazione e il traffico che lo attraversa.

Un uomo di 34 anni, in sella al suo motociclo, ha perso prematuramente la vita in un impatto violento con il terreno, in un evento che ha immediatamente coinvolto le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari.

Secondo le prime ricostruzioni, fornite dai Carabinieri intervenuti sul luogo, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.

La dinamica precisa resta da chiarire, ma l’impatto con la carreggiata è stato fatale.

Nonostante l’immediato intervento del 118, il personale medico ha dovuto dichiarare il decesso sul posto, rendendo inutile il trasferimento in una struttura ospedaliera.

L’accaduto solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale in quel tratto di strada, un nodo cruciale per la mobilità nella provincia di Alessandria.

La 35bis, spesso teatro di incidenti, presenta caratteristiche che potrebbero aver contribuito all’evento, come la presenza di curve impegnative, la scarsa visibilità in alcune sezioni e potenziali criticità legate alla manutenzione del manto stradale.

L’indagine, ora in corso, condotta dai Carabinieri, mira a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica fine.

Oltre a esaminare lo stato del motociclo e a raccogliere eventuali testimonianze, gli inquirenti valuteranno l’influenza di fattori ambientali, come le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente, e di potenziali elementi di distrazione o negligenza che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo.

L’evento, che ha profondamente scosso la comunità locale, riaccende il dibattito sulla necessità di interventi mirati a migliorare la sicurezza della strada 35bis, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di ulteriori tragedie e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, motociclisti inclusi.

Si rende quindi urgente una riflessione approfondita sulle misure di mitigazione del rischio, che potrebbero includere adeguamenti infrastrutturali, intensificazione dei controlli sulla velocità e sensibilizzazione degli utenti alla guida responsabile e prudente.

La perdita di una giovane vita impone un impegno concreto per rendere la strada più sicura per tutti.