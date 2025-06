Tragedia sull’autostradale Torino-Caselle: coinvolti tre veicoli

Un drammatico evento ha scosso la mattinata di oggi, intorno alle ore 11:00, sulla tratta autostradale che funge da collegamento rapido tra Torino e l’aeroporto di Caselle, in prossimità dell’uscita denominata “Brandizzo”. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto il coinvolgimento di tre veicoli in un impatto che ha provocato il ribaltamento di due di essi, generando scene di notevole gravità.Il bilancio immediato ha lasciato il conto di quattro persone che hanno necessitato di soccorso medico. Una delle vittime, con ferite giudicate più serie, è stata urgentemente trasportata in ospedale tramite elisoccorso, mentre le altre tre sono state stabilizzate e trasferite in ambulanza presso strutture sanitarie locali per ulteriori accertamenti e cure. La rapidità di intervento dei soccorritori è stata cruciale per minimizzare l’impatto delle lesioni riportate.Immediatamente dopo l’accaduto, i vigili del fuoco volontari di Caselle, con professionalità e tempestività, si sono attivati per mettere in sicurezza l’area interessata e per garantire la stabilizzazione del sito, prevenendo ulteriori rischi per la circolazione. La decisione di chiudere temporaneamente il raccordo autostradale in direzione Torino, imponendo l’uscita obbligatoria a Borgaro, è stata assunta per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati, oltre che per preservare l’incolumità di persone e mezzi. Personale specializzato di Anas, in collaborazione con le forze dell’ordine, ha coordinato le attività di gestione del traffico e di ripristino delle condizioni di sicurezza.Nonostante l’urgenza della situazione, si è lavorato per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, e il tratto autostradale è stato riaperto al traffico prima delle ore 13:00. La riapertura è avvenuta con un restringimento di carreggiata, necessitato dalle operazioni di pulizia e verifica strutturale dell’infrastruttura, al fine di garantire la sicurezza dei flussi veicolari in ripresa. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente, escludendo o confermando ipotesi quali distrazione, condizioni meteorologiche avverse o malfunzionamenti meccanici.