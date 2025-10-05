Tragico incidente a Settimo Vittone: muore giovane

La comunità di Settimo Vittone è stata scossa da un tragico evento che ha spezzato la giovane età di una diciottenne, vittima di un incidente stradale verificatosi nelle prime ore della notte.

L’episodio, avvenuto in un tratto di strada del Torinese, ha visto coinvolta un’autovettura con a bordo quattro ragazzi, tutti di età compresa tra i diciassette e i diciotto anni.

L’auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, finendo fuori strada.

La violenza dell’impatto ha comportato l’incastrarsi dei giovani all’interno dell’abitacolo, rendendo immediatamente difficile e rischiosa ogni tentativo di soccorso.

Tempestivamente allertati, i vigili del fuoco hanno lavorato con meticolosa attenzione per estrarre i ragazzi dalle lamiere deformate, operazione complessa che ha richiesto competenze specialistiche e attrezzature adeguate.

Una volta liberati, i quattro sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Ivrea, dove la giovane diciottenne ha ricevuto immediati tentativi di rianimazione.

Nonostante gli sforzi incessanti del personale medico, che ha praticato manovre di massaggio cardiaco durante il tragitto e in sala pronto soccorso, la ragazza è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Gli altri tre occupanti del veicolo, due diciassetteenni e un diciottenne, hanno riportato ferite di diversa entità, fortunatamente non gravi.

Sono attualmente in cura presso la stessa struttura ospedaliera, dove si stanno stabilizzando.

Le cause che hanno portato all’incidente sono ora oggetto di un’indagine approfondita condotta dai carabinieri della compagnia di Ivrea.

Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui l’eccesso di velocità, una distrazione alla guida, un malore improvviso o, ancora, un possibile guasto meccanico.

Verranno acquisiti i dati relativi alla scatola nera dell’autovettura, se presente, e raccolte testimonianze per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Il tragico evento riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di promuovere comportamenti responsabili alla guida, soprattutto tra i giovani, invitando a una maggiore consapevolezza dei rischi e delle conseguenze derivanti da una guida imprudente.