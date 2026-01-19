Tragico Incidente ad Alessandria: Una Vittima e Due Feriti

Un tragico evento ha scosso la comunità di Bassignana (Alessandria) questa mattina, lasciando un bilancio drammatico di una vittima e due feriti.

L’incidente, verificatosi sulla strada provinciale 78, ha coinvolto due veicoli in uno scontro che ha generato conseguenze devastanti.

Il servizio di emergenza 118 ha confermato le dinamiche e i danni causati.

La vittima è una donna di 79 anni, il cui percorso vitale è stato brutalmente interrotto da questa improvvisa tragedia.

All’interno del suo veicolo si trovavano anche un uomo e una giovane ragazza, entrambi fortunatamente sopravvissuti con ferite considerate di lieve entità, e prontamente soccorsi per il trasporto al nosocomio alessandrino, dove ricevono le cure necessarie.

Le loro condizioni, seppur preoccupanti a seguito dell’impatto, non destano particolare allarme in questa fase.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato con professionalità e tempestività per rendere sicuri i veicoli coinvolti, rimuovendo i detriti e prevenendo ulteriori rischi per la viabilità.

Parallelamente, i carabinieri hanno avviato un’approfondita indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, analizzando le condizioni del manto stradale, la visibilità al momento dell’evento e raccogliendo testimonianze che possano chiarire le responsabilità e le cause scatenanti di questo dramma.

La ricostruzione della sequenza degli eventi si avvarà anche dell’analisi di eventuali dispositivi di registrazione presenti sui veicoli, come le scatole nere, che potrebbero fornire informazioni cruciali per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

La comunità locale è sotto shock per la perdita di una figura cara e per la gravità della situazione, con un sentimento di cordoglio e vicinanza alle famiglie coinvolte.

Le autorità competenti invitano alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità, ricordando che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e fondamentale per prevenire tragedie simili.

L’indagine è in corso per fare luce su tutti gli aspetti di questo doloroso incidente.