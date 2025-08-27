Tragico incidente in Val d’Ayas: muore giovane a Strambino.

La comunità di Strambino è in lutto per la perdita prematura di Manoel Elia Foggetti, ventenne strappato alla vita in circostanze drammatiche.

Il giovane, ricoverato in condizioni disperate all’Ospedale Parini di Aosta, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada regionale 45 della Val d’Ayas.

L’impatto, verificatosi attorno alle 21:30 in prossimità della frazione Cornu, a valle di Periasc, ha visto coinvolto un quad pilotato da Foggetti e un’autovettura.

La dinamica precisa dell’evento è attualmente al vaglio delle autorità competenti, i Carabinieri della stazione di Verrès, che stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

La strada regionale, spesso trafficata e caratterizzata da curve impegnative, solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’adeguatezza delle misure di prevenzione.

Il conducente dell’autovettura, pur non riportando lesioni fisiche gravi, è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti e supporto psicologico, testimone diretto di un evento traumatico che lo ha lasciato profondamente scosso.

L’intervento tempestivo dell’elisoccorso, prontamente dispiegato sul luogo dell’incidente, sottolinea l’importanza di una risposta medica rapida in aree remote e di difficile accesso, dove i tempi di percorrenza per i mezzi di soccorso terrestri potrebbero risultare critici.

La tragica scomparsa di Manoel Elia Foggetti, un giovane con un futuro ancora tutto da scrivere, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità di Strambino.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la circolazione di veicoli a due e tre ruote, spesso utilizzati in contesti extra-urbani, e sulla necessità di promuovere una cultura della guida responsabile e attenta, capace di ridurre il rischio di incidenti e proteggere vite umane.

L’indagine dei Carabinieri si concentrerà anche sulla verifica delle condizioni del quad, sulla sua manutenzione e sulla corretta osservanza delle normative vigenti in materia di circolazione.