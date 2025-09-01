Tranchida alla guida della Città della Salute: un percorso a piedi per conoscere la realtà.

L’alba di una nuova era per la Città della Salute e della Scienza di Torino si è materializzata con l’insediamento di Livio Tranchida nel ruolo di Direttore Generale.

Un percorso simbolico ha segnato l’inizio del suo mandato: varcare la soglia principale del complesso ospedaliero, precisamente attraverso l’affollato pronto soccorso delle Molinette, cuore pulsante di un sistema sanitario complesso e cruciale per la comunità.

L’emozione, palpabile e intensa, si è fusa con un profondo senso di responsabilità e un rispetto sentito verso il personale e i pazienti.

La vastità dell’impresa che lo attende è stata subito impressa nella mente di Tranchida, testimoniata da un percorso a piedi di oltre nove chilometri, una cartografia tangibile delle dimensioni e della complessità che caratterizzano la Città della Salute, articolata in quattro ospedali distinti ma interconnessi.

L’ascolto è stato una priorità.

Un’attenta analisi delle dinamiche interne, delle sfide e delle potenzialità ha permesso di apprezzare il forte spirito di dedizione e la motivazione del personale sanitario, motore essenziale per il successo dell’intera organizzazione.

Tranchida ha espresso la sua determinazione ad affrontare fin da subito le questioni più delicate, intervenendo con decisione e visione strategica.

Accompagnato dai direttori sanitario Lorenzo Angelone, un ritorno significativo per la sua esperienza, e di presidio Antonio Scarmozzino, Tranchida ha intrapreso un tour approfondito delle strutture, focalizzandosi sulle aree di maggiore impatto clinico e organizzativo.

L’esame del progetto per il futuro pronto soccorso ha offerto uno sguardo privilegiato sulle ambizioni di innovazione e miglioramento continuo che animano la Città della Salute.

Il percorso ha incluso incontri con figure chiave dell’ecosistema sanitario torinese, come la direttrice della Scuola di Medicina, Paola Cassoni, e i direttori di dipartimento, per comprendere le sinergie e le opportunità di collaborazione tra la ricerca scientifica e l’assistenza clinica.

La visita ai reparti di Chirurgia Vascolare e Medicina Generale ha offerto un contatto diretto con l’attività quotidiana e con le esigenze dei pazienti.

L’estensione del tour ha incluso una visita all’Ospedale Sant’Anna, rafforzando l’immagine di un direttore impegnato a conoscere a fondo ogni aspetto della realtà ospedaliera.

La partecipazione del direttore amministrativo, Giampaolo Grippa, ha sottolineato l’importanza della gestione finanziaria e della sostenibilità economica per il futuro della Città della Salute.

L’incontro con il personale dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico ha compreso una visita alla Terapia Intensiva Neonatale, alla sala parto e al reparto di Ostetricia e Ginecologia 4, evidenziando l’attenzione verso le aree di assistenza materno-infantile.

L’accoglienza offerta da Franca Fagioli all’Ospedale Infantile Regina Margherita ha permesso di esaminare i reparti di Rianimazione, Pneumologia, Oncologia e Cell Factory, con particolare interesse per le terapie innovative e la ricerca traslazionale.

L’ultima tappa del tour ha compreso la visita all’Ospedale Cto, con un focus sul Pronto Soccorso, la Rianimazione, l’Ortopedia Oncologica e il cantiere del reparto di Ortopedia al sedicesimo piano, a testimonianza dell’impegno verso l’ampliamento e il miglioramento delle infrastrutture.

La condivisione di un pranzo conviviale nella mensa aziendale delle Molinette ha rappresentato un momento di aggregazione e di scambio con il personale.

Il pomeriggio è stato dedicato a incombenze amministrative e informatiche, preludio all’affrontare la complessa partita del bilancio 2024 in collaborazione con il direttore amministrativo Grippa, un compito cruciale per garantire la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile della Città della Salute e della Scienza di Torino.

L’inizio del percorso è segnato dalla volontà di affrontare le sfide con visione strategica e con un profondo legame con il territorio e con la comunità che serve.