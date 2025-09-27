Truffa a un fan di Vasco: 265 euro spariti online.

Un acquirente residente a San Candido, in provincia di Bolzano, ha sporto denuncia presso i Carabinieri dopo aver subito una sofisticata truffa legata all’acquisto di biglietti per un concerto di Vasco Rossi.

L’uomo, desideroso di assistere all’evento previsto a Udine il 28 giugno dell’anno successivo, aveva provveduto a versare la somma di 265 euro tramite bonifico bancario, seguendo le istruzioni fornite in una piattaforma online.

Tuttavia, i tanto attesi biglietti non sono mai pervenuti, lasciandolo senza accesso al concerto e con un danno economico subito.

L’inchiesta, condotta con meticolosità da parte dei Carabinieri, ha permesso di identificare e deferire in stato di libertà un soggetto di 42 anni, residente nella provincia di Torino, come presunto responsabile del reato di truffa.

Le indagini hanno rivelato un modus operandi mirato a sfruttare l’elevata domanda e la forte passione dei fan per l’artista, approfittando dell’entusiasmo e della fretta di assicurarsi i biglietti.

Si sospetta che l’uomo abbia creato una finta offerta, apparentemente vantaggiosa, per ingannare potenziali acquirenti, incassando il denaro senza fornire in cambio i biglietti promessi.

Questo episodio sottolinea una problematica sempre più diffusa nel panorama dell’e-commerce e della rivendita di biglietti per eventi, un fenomeno alimentato dalla crescente popolarità di piattaforme online non ufficiali e dalla difficoltà per i consumatori di discernere offerte genuine da truffe premeditate.

La vicenda evidenzia come la passione per l’intrattenimento, se sfruttata in modo opportunistico, possa diventare terreno fertile per attività illegali.

In seguito a questo caso, i Carabinieri hanno emesso un importante avviso alla cittadinanza, esortando a esercitare la massima prudenza e a sviluppare un approccio critico nell’acquisto di biglietti online.

Si raccomanda vivamente di diffidare di offerte che appaiono eccessivamente convenienti, poiché spesso nascondono una trappola.

È essenziale verificare con attenzione l’affidabilità del venditore, controllando recensioni, feedback e informazioni di contatto.

Infine, si consiglia di privilegiare l’utilizzo di piattaforme di rivendita ufficiali e certificate, o di optare per canali di pagamento sicuri che offrano garanzie e protezione contro frodi, come ad esempio sistemi di pagamento con conto protetto o servizi di escrow.

La prevenzione, in questo contesto, si rivela la miglior difesa contro il rischio di subire inganni e perdite economiche.