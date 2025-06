Truffa Digitale a Torino: Sventato un Tentativo di Estorsione da 160.000 Euro

A Torino, un sofisticato schema di frode digitale, culminato in un tentativo di estorsione per oltre 160.000 euro a danno di una primaria azienda locale, è stato brillantemente neutralizzato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e di specialisti in sicurezza cibernetica. L’inganno si è avvalso della tecnica del *phishing*, specificamente implementata attraverso lo *spoofing* del numero di telefono, un metodo ingannevole che permette ai malintenzionati di mascherare la vera identità del chiamante. Lo *spoofing*, in combinazione con la tecnologia *VoIP* (Voice over Internet Protocol), ha consentito ai truffatori di falsificare l’intestazione delle chiamate, inducendo il personale contabile dell’azienda a credere di comunicare con istituti bancari e con la stessa Polizia Postale. Questa manipolazione ha creato un senso di urgenza e credibilità, elementi cruciali per eludere le difese psicologiche delle vittime.Gli investigatori hanno ricostruito che i truffatori, con abilità retorica e una comprensione approfondita delle procedure aziendali e delle relazioni tra banche e autorità, hanno orchestrato una serie di bonifici, apparentemente necessari per proteggere i fondi dell’azienda da presunte minacce. L’abilità dei criminali risiedeva non solo nella tecnica, ma anche nella loro capacità di sfruttare la fiducia e il senso del dovere del personale contabile.Un elemento decisivo nella risoluzione dell’incidente è stato l’acume di una dipendente, che, a seguito delle prime transazioni sospette, ha manifestato dubbi. Il truffatore, nell’escalation della manipolazione, si è presentato come un operatore della Polizia Postale, alimentando la narrazione di un’indagine in corso che richiedeva l’immediata ri-indirizzamento dei fondi. Questa azione finale, volto a consolidare il controllo sui bonifici, è stata il punto di rottura.La dipendente, dimostrando un’intelligenza emotiva e una capacità di analisi superiori, ha agito con prontezza, contattando direttamente il centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino. La rapidità della risposta, unita all’expertise dei professionisti della sicurezza informatica, ha permesso di intervenire attivamente, ordinando il sequestro preventivo dei conti correnti sui quali i proventi illeciti erano stati trasferiti.Questo caso sottolinea la crescente sofisticazione delle frodi digitali e l’importanza di una formazione continua del personale aziendale in materia di sicurezza informatica, nonché la necessità di implementare procedure di verifica più stringenti per le transazioni finanziarie, indipendenti dalla mera apparenza di legittimità. La capacità di riconoscere i segnali di allarme e la prontezza nell’agire sono diventate competenze imprescindibili in un contesto sempre più permeato da minacce informatiche.