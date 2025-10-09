Truffa sentimentale a Vercelli: arrestato un uomo, vittime gli anziani

Un’abile truffa sentimentale, orchestrata con cinismo e audacia, si è conclusa con l’arresto di un uomo di 39 anni a Vercelli, grazie all’acuta vigilanza di una coppia biellese e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La vicenda, che getta luce su una tecnica di manipolazione emotiva sempre più diffusa, ruota attorno alla vulnerabilità degli anziani e all’abilità di un truffatore nel sfruttarla.

La coppia, genitori di un figlio residente fuori sede, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come il loro congiunto.

La narrazione, abilmente costruita, ha immediatamente suscitato un senso di urgenza: il “figlio” necessitava improrogabilmente di una somma ingente per evitare la perdita di una caparra versata per l’acquisto di un immobile all’asta.

L’aggiunta del dettaglio riguardante la possibilità di liquidare anche gioielli di famiglia, elemento mirato ad amplificare il senso di drammaticità e a facilitare la decisione degli anziani, ha reso la richiesta ancora più persuasiva.

Fortunatamente, la sensibilità e la cautela dei genitori si sono rivelate determinanti.

Insospettiti dalla richiesta improvvisa e dall’urgenza percepita, hanno deciso di non cedere immediatamente, ma di segnalare l’accaduto alla Polizia.

Questo atto di prudenza ha permesso di organizzare un’operazione di controllo mirata, una sorta di trappola dolce, che avrebbe svelato l’inganno e permesso l’arresto del truffatore.

La dinamica successiva ha visto la coppia recarsi all’appuntamento concordato, presso una location designata per la presunta consegna della somma e dei gioielli, accompagnata da un uomo presentato come un notaio, anch’esso partecipe dell’inganno.

Nel momento in cui il truffatore si apprestava a ritirare la somma di denaro e i preziosi, sono intervenute le unità della squadra mobile, prontamente allertate.

L’arresto, tuttavia, non è stato indolore.

Il trentanovenne, probabilmente sorpreso e temendo l’esito della sua azione fraudolenta, ha reagito con violenza, colpendo un ispettore al volto nel tentativo di divincolarsi.

Nonostante la resistenza aggressiva, grazie alla prontezza e all’efficacia degli agenti, il truffatore è stato prontamente immobilizzato e assicurato alla giustizia.

L’episodio solleva importanti interrogativi sulla crescente sofisticazione delle truffe sentimentali, che si avvalgono della manipolazione emotiva e dell’abbattimento delle difese psicologiche delle vittime, spesso anziane e vulnerabili.

La vicenda evidenzia l’importanza di promuovere la consapevolezza e l’educazione finanziaria, soprattutto rivolta agli anziani, e di incoraggiare la segnalazione di qualsiasi richiesta sospetta, per prevenire ulteriori episodi di questo genere.