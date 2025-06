Turista sfiorato dall’annegamento nel Verbano: un monito sulla prudenza.

Un drammatico episodio ha scosso la tranquillità delle zone limitrofe a Verbania, dove un turista di 32 anni, di nazionalità straniera, ha rischiato di annegare nel torrente San Bernardino. L’incidente, avvenuto in un punto particolarmente insidioso, sottolinea la potenza imprevedibile delle acque torrentizie, soprattutto in periodi di maltempo o scioglimento delle nevi.Secondo le ricostruzioni, l’uomo stava attraversando il letto del torrente a piedi, presumibilmente per accorciare il percorso o per esplorare la natura circostante, quando ha perso l’equilibrio. La superficie irregolare, resa ancora più insidiosa dalla presenza di sassi e vegetazione sommersa, ha contribuito alla caduta. Una volta in acqua, la corrente impetuosa lo ha immediatamente trascinato, creando una situazione di grave pericolo.La rapidità della corrente ha costretto il turista a lottare per la sopravvivenza, trascinato attraverso rapide e ostacoli naturali. La sua capacità di mantenere la lucidità e di aggrapparsi ad un masso è stata determinante per evitare il peggio. Da lì, è riuscito a lanciare un segnale di soccorso, attirando l’attenzione di alcuni passanti che, con prontezza di riflessi, hanno cercato di aiutarlo lanciando delle corde.L’intervento tempestivo della squadra fluviale dei vigili del fuoco si è rivelato cruciale. I soccorritori, esperti nella gestione di situazioni di emergenza in ambienti acquatici, hanno utilizzato tecniche specifiche per raggiungere il turista, stabilizzarlo e garantirne la sicurezza. L’operazione, condotta con precisione e professionalità, ha evitato il ricorso al trasporto in ospedale, sebbene l’uomo abbia certamente sperimentato un forte shock emotivo.Questo episodio mette in luce l’importanza di una costante attenzione e prudenza quando si transita in prossimità di corsi d’acqua, anche in apparenza tranquilli. La forza della natura non va mai sottovalutata, e la conoscenza dei rischi, unita a comportamenti responsabili, può fare la differenza tra un’esperienza piacevole e una potenziale tragedia. L’evento serve da monito per tutti gli escursionisti e amanti della natura, invitando a valutare attentamente le condizioni del terreno e a rispettare le indicazioni di sicurezza.