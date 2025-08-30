Varzo, Valle Vigezzo: emergenza idrogeologica e evacuazioni

L’emergenza idrogeologica che ha colpito Varzo, in Valle Vigezzo (Vco), ha innescato un’evacuazione preventiva di due unità abitative, misura precauzionale necessaria alla luce dell’intensità degli eventi atmosferici che si sono verificati ieri sera.

La furia delle acque, precipitata in poche ore, ha determinato l’esondazione di due corsi d’acqua minori, trasformando le vie del paese in canali di fango e detriti.

Un quadro drammatico, che testimonia la fragilità del territorio montano di fronte a fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi.

L’intervento immediato e coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stato cruciale per mitigare i danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Sul campo hanno operato i vigili del fuoco, potenziati dall’arrivo di rinforzi provenienti dai comandi di Torino e Novara, affiancati dal personale della Protezione Civile, impegnato nella gestione dell’emergenza e nel coordinamento delle operazioni, e dai Carabinieri, responsabili della viabilità e della sicurezza pubblica.

La complessità della situazione richiede una valutazione accurata e dettagliata dei danni subiti dal territorio.

Per questo, è prevista per la mattinata odierna una ricognizione aerea mediante elicottero.

L’ispezione dal cielo consentirà di ottenere una visione d’insieme della zona colpita, identificando le aree più vulnerabili e stimando l’entità dei danni alle infrastrutture e alle abitazioni.

I dati raccolti saranno fondamentali per pianificare le successive fasi di intervento, che includeranno la rimozione dei detriti, il ripristino della viabilità e la verifica della stabilità del terreno.

L’episodio di Varzo non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente rischio idrogeologico che affligge le aree montane italiane.

I cambiamenti climatici, con l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, aggravano la vulnerabilità del territorio, rendendo imperativo un approccio proattivo e integrato alla gestione del rischio.

Ciò implica investimenti nella prevenzione, attraverso interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, sistemazione idraulica dei versanti e miglioramento delle infrastrutture di monitoraggio, nonché una maggiore consapevolezza da parte delle comunità locali sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e di prepararsi ad affrontare le emergenze.

La ricostruzione e il ripristino della normalità a Varzo rappresentano non solo una sfida immediata, ma anche un’occasione per riflettere sulle strategie di adattamento al cambiamento climatico e per rafforzare la resilienza del territorio.