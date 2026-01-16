Venaria Reale: Indagini sui furti nelle scuole, arrestato un uomo.

Nel cuore di Venaria Reale, un’inquietante spirale di reati ha visto il coinvolgimento di un uomo di 42 anni, ora al centro di un’indagine che mira a svelare una serie di intrusioni e furti perpetrati in istituti scolastici della zona.

L’arresto recente, eseguito dai Carabinieri, rappresenta un tassello significativo in un quadro più ampio di attività criminali che hanno insidiato la comunità scolastica locale.

L’episodio che ha portato all’ultimo arresto si è consumato all’interno della scuola secondaria di primo grado “Lessona”, in via Boccaccio.

I militari, intervenuti su segnalazione, hanno sorpreso l’uomo intento a perquisire un’aula, manifestando evidenti intenzioni illecite.

L’accesso all’edificio era stato abilmente violato mediante l’utilizzo di un cacciavite, strumento ritrovato in suo possesso insieme a una consistente somma di denaro, presumibilmente sottratta dai distributori automatici della scuola, e a un assortimento di chiavi capaci di aprire diverse aule, suggerendo una pregressa pianificazione e familiarità con la struttura.

La vicenda, tuttavia, non si limita a questo singolo episodio.

Un’ispezione domiciliare ha portato al recupero di attrezzature informatiche riconducibili a furti avvenuti il 13 gennaio in tre ulteriori istituti scolastici di Venaria.

Questo ritrovamento estende notevolmente l’ambito dell’indagine, delineando un modus operandi reiterato e una possibile rete di azioni criminali che hanno colpito la sicurezza e il patrimonio educativo della comunità.

L’uomo, già noto alle autorità e precedentemente arrestato per furti alle scuole “Lessona” e “8 marzo”, si trova ora in attesa di un giudizio immediato.

La Procura della Repubblica di Ivrea, che coordina le indagini, sta attivamente ricostruendo la cronologia degli eventi, cercando di collegare i diversi episodi di furto risalenti a novembre e individuare eventuali complici o elementi che possano chiarire le motivazioni alla base di tali azioni.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli edifici scolastici, sulla necessità di rafforzare i sistemi di controllo accessi e sulla prevenzione di fenomeni di microcriminalità che possono compromettere il regolare svolgimento dell’attività didattica e generare un clima di ansia e insicurezza tra studenti, insegnanti e famiglie.

L’indagine in corso si propone non solo di accertare le responsabilità individuali, ma anche di fornire elementi utili per elaborare strategie di contrasto più efficaci e mirate a tutelare il patrimonio scolastico e la serenità della comunità locale.