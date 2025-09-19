Venaus: Un’Innovazione Mondiale tra Solare Galleggiante e Desedimentazione

A Venaus, incastonata nel cuore delle valli alpine torinesi, si erge un’innovativa architettura energetica: il primo sistema solare galleggiante realizzato da Enel, un esempio virtuoso di come tecnologia e sostenibilità ambientale possano convergere per generare energia pulita e preservare risorse idriche vitali.

Questo impianto non è solo una fonte di energia rinnovabile; rappresenta una soluzione integrata per ottimizzare le performance di un bacino idroelettrico, mitigando al contempo l’impatto ambientale legato all’evaporazione, un fenomeno sempre più critico in contesti climatici in evoluzione.

La scelta di impiegare pannelli solari bifacciali è strategica.

Questa tecnologia, che consente l’assorbimento della luce solare da entrambe le superfici, massimizza la resa energetica, sfruttando anche la luce riflessa dall’acqua del bacino.

La produzione annua stimata di circa 1.200 MWh testimonia l’efficacia di questa soluzione, ma il valore aggiunto dell’impianto va ben oltre i meri numeri.

Un elemento distintivo, e forse il più rivoluzionario, è l’integrazione di un sistema avanzato di desedimentazione, un processo cruciale per la longevità e l’efficienza degli impianti idroelettrici.

La presenza di sedimenti sul fondo del bacino riduce la capacità di stoccaggio dell’acqua e compromette la performance delle turbine.

Il sistema di Venaus affronta questa sfida con un approccio ingegnoso: una serie di eliche, alimentate dall’energia solare prodotta dai pannelli flottanti, movimentano i sedimenti depositati, facilitandone la rimozione.

Una pompa aspiratrice, anch’essa alimentata dall’impianto fotovoltaico, completa il processo, aspirando i sedimenti e rilasciandoli in modo ecologico durante l’operatività, eliminando la necessità di svuotamenti periodici, un’operazione complessa, costosa e dannosa per l’ecosistema acquatico.

Questa sinergia tra fotovoltaico flottante e desedimentazione rappresenta un’autentica premiazione dell’ingegno italiano e un salto di qualità nel settore delle energie rinnovabili.

Come sottolinea Nicola Rossi, responsabile Innovation Enel, l’ibridazione degli impianti si traduce in una maggiore disponibilità di energia e in un utilizzo più efficiente della risorsa idrica, con un impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali.

L’impianto di Venaus non è solo un’innovazione tecnologica, ma anche un impegno concreto verso la tutela del patrimonio naturale e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

La collaborazione tra Enel, NRG Island, l’Università di Padova e la startup italiana Pipein evidenzia la forza della ricerca e dell’innovazione, aprendo la strada a nuove soluzioni per la produzione di energia pulita e la gestione responsabile delle risorse idriche a livello globale.

Si tratta, a ragion veduta, del primo impianto al mondo a integrare in modo così completo e innovativo due tecnologie cruciali per il futuro energetico.