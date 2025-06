Vercelli, tentato omicidio: uomo arrestato, figlia salvata.

La comunità di Vercelli è scossa da un episodio drammatico che ha portato all’arresto di un uomo con l’accusa di tentato omicidio, porto illegale d’arma da fuoco non denunciata e inosservanza di una misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento al domicilio della moglie e dei figli. L’evento, carico di angoscia e potenziale tragedia, emerge da una spirale di violenza domestica pregressa, denunciata dalla donna mesi prima.L’uomo, gravato da un profondo stato di sofferenza e, come emerso successivamente, alterato dall’assunzione di alcol, si è presentato in prossimità dell’abitazione della sua famiglia, nonostante le restrizioni imposte dal giudice per tutelare l’incolumità della moglie e dei figli. In quel preciso momento, all’interno della casa, si trovava la figlia minore, di soli dieci anni, che fortunatamente non ha aperto alla richiesta del padre.La combinazione di fattori – l’attivazione del braccialetto elettronico, dispositivo pensato per monitorare gli spostamenti dell’uomo e garantire la sua distanza dall’ex coniuge, e soprattutto un messaggio allarmante inviato dallo stesso individuo a un parente, in cui manifestava intenzioni suicidarie – ha generato un immediato allarme che ha mobilitato le forze dell’ordine. Il parente, dimostrando grande senso civico e lungimiranza, ha tempestivamente segnalato la situazione alla questura, anticipando potenziali conseguenze fatali.L’intervento delle autorità si è concretizzato sotto la residenza della donna. In un tentativo disperato, l’uomo ha puntato l’arma contro se stesso, ma è stato prontamente neutralizzato dagli agenti. Il trasporto in ospedale è stato necessario per accertare le sue condizioni di salute, aggravate dall’alterazione alcolica. Successivamente, è stato arrestato e a sua disposizione le autorità giudiziarie.L’arma sequestrata si è rivelata priva di regolarità, con la matricola intenzionalmente asportata, dettaglio che apre ulteriori indagini per accertare la provenienza e il percorso illecito dell’arma. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla gestione della violenza domestica, sull’efficacia dei sistemi di monitoraggio elettroniche e sull’importanza di una rete di supporto psicologico e sociale per chi, come l’uomo, si trova intrappolato in una spirale di sofferenza e disperazione. La vicenda, oltre ad essere una tragedia personale, pone l’accento sulla necessità di un approccio più ampio e multidisciplinare per prevenire e contrastare la violenza di genere e proteggere le vittime, offrendo al contempo percorsi di riabilitazione per i responsabili.