Vialattea e Bardonecchia: un’alleanza per il turismo della neve

Un’alleanza alpina transfrontaliera: la Vialattea e Bardonecchia rafforzano il loro impegno congiunto per il futuro del turismo della neveIn Alta Valle di Susa, un solido legame storico si rinnova e si arricchisce di nuove prospettive, segnando un capitolo significativo per il futuro del turismo alpino transfrontaliero.

L’accordo di collaborazione tra Sestrieres e la Régie des Remontées Mécaniques de Montgenèvre, recentemente ratificato a Claviere in una cerimonia che ha visto la partecipazione di rappresentanti di Vialattea, Bardonecchia Ski, dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dei Sindaci locali, consolida un’entità alpina sempre più ampia e competitiva.

Questa rinnovata partnership quinquennale, guidata dal Presidente dell’Unione Montana, Mauro Meneguzzi, rappresenta non solo un rafforzamento di un rapporto consolidato, ma anche una visione strategica per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si profilano all’orizzonte, inclusa la preparazione per i Giochi Olimpici invernali del 2030.

L’elemento dirompente di questa edizione è il pieno coinvolgimento di Bardonecchia Ski, ampliando significativamente l’offerta complessiva con ulteriori 100 chilometri di piste.

Questa inclusione, resa possibile dall’acquisizione delle aree sciistiche da parte di Icon, un fondo che detiene anche Sestrieres, crea una rete di comprensori sciistici con un’attrattiva sempre maggiore per un pubblico internazionale.

“Si tratta di un’aggregazione strategica che ci permette di presentarci ai mercati internazionali con un prodotto più forte e competitivo,” ha affermato Giovanni Brasso, presidente di Sestrieres Spa, sottolineando l’importanza di questa sinergia per il territorio.

L’accordo non si limita alla commercializzazione congiunta del prodotto neve.

Comprende anche una gestione coordinata delle piste e degli impianti di risalita ai confini, ottimizzando l’esperienza degli sciatori e semplificando la fruizione del territorio.

Un aspetto concreto di questa collaborazione si traduce in vantaggi tangibili per gli sciatori.

A partire da questa stagione, i possessori di skipass plurigiornalieri di Bardonecchia Ski potranno godere di una giornata sulle piste di Montgenèvre, con reciprocità estesa ai possessori di skipass Montiluna-Montgenèvre che potranno usufruire di giorni in territorio italiano e a Bardonecchia.

Le offerte stagionali si arricchiscono ulteriormente con la conferma dello skipass Vialattea Internazionale, valido in tutte le località della Vialattea italiana e sulla francese Montgenèvre, e l’inclusione di estensioni giornaliere su Montgenèvre per gli skipass stagionali Vialattea-Bardonecchia e stagionali Bardonecchia, garantendo un accesso privilegiato alle diverse aree sciistiche.

“Questo rapporto di collaborazione duraturo è un asset fondamentale per affrontare le sfide future,” ha sottolineato Roger Rouaud, presidente della Régie Autonome des Remontées Mécaniques de Montgenèvre, evidenziando la volontà comune di perseguire uno sviluppo sostenibile e integrato, capace di valorizzare il patrimonio naturale e culturale di un territorio alpino ricco di storia e tradizioni.

L’accordo non è solo un documento formale, ma un simbolo di un impegno condiviso per un futuro prospero e sostenibile per l’intera area alpina transfrontaliera.