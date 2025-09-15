Viale, ginecologo a Torino, sceglie il rito abbreviato per violenza sessuale

Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa e medico ginecologo, si è avvalso del rito abbreviato nel processo che lo vede accusato di violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti.

L’udienza preliminare, avviatasi oggi, apre un capitolo delicato, segnato da accuse gravissime e da una necessità impellente di garantire un’equa applicazione della legge.

Le accuse, formulate dalla Procura della Repubblica, ruotano attorno a quattro episodi contestati, collocati temporalmente tra il 2018 e il 2023.

Questi episodi, descritti come comportamenti inopportuni e molesti, sono stati inquadrati dalla magistratura come reati di violenza sessuale, sollevando un’onda di sconcerto e preoccupazione nella comunità torinese e oltre.

Parallelamente, la Procura ha richiesto l’archiviazione di ulteriori sei episodi, lasciando aperto un ventaglio di interpretazioni e interrogativi sulla completezza delle indagini e sulla natura delle presunte irregolarità.

La scelta strategica del rito abbreviato, operata dall’imputato e dal suo team difensivo, guidato dall’avvocato Cosimo Palumbo, è stata motivata,