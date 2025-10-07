Vigezzina-Centovalli: il fascino che conquista il New York Times

La Vigezzina-Centovalli, una sinuosa arteria ferroviaria che abbraccia i confini tra il Piemonte e la Svizzera, si erge ora a icona del turismo esperienziale europeo.

Il prestigioso quotidiano *New York Times*, rinomato per la sua acuta sensibilità culturale e la capacità di identificare destinazioni emergenti, l’ha consacrata tra le cinque esperienze ferroviarie autunnali più significative del Vecchio Continente.

Un riconoscimento che va ben oltre una semplice menzione, testimoniando la crescente consapevolezza globale di un percorso capace di evocare emozioni intense e suggestioni profonde.

Questa linea, che collega Domodossola a Locarno attraverso un paesaggio di rara bellezza, non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nella natura.

I suoi tracciati, a volte aggrappati a strapiombi rocciosi, altre volte immersi in gallerie scavate nella montagna, svelano panorami mozzafiato: valli profonde, cascate impetuose, borghi pittoreschi che sembrano sospesi nel tempo.

La consacrazione da parte del *New York Times*, con un articolo pubblicato sulla sua piattaforma online, giunge a un pubblico di oltre undici milioni di lettori abbonati, amplificando esponenzialmente la visibilità e l’attrattiva di questa tratta ferroviaria.

Il riconoscimento, a cura del giornalista Palko Karasz, sottolinea l’unicità dell’esperienza, un invito a rallentare il ritmo e a lasciarsi conquistare dalla bellezza discreta di un territorio ancora autentico.

Matteo Corti, direttore generale di Ssif, esprime orgoglio per questo ulteriore attestato di qualità.

La stagionalità, lungi dall’essere una limitazione, si rivela un elemento chiave del successo.

Ogni periodo dell’anno offre una prospettiva differente, un’interpretazione unica del paesaggio e dell’offerta culturale.

La primavera fiorita, l’estate verdeggiante, l’autunno dai colori infuocati e l’inverno candido si alternano, arricchendo il viaggio e invitando a ripetute esplorazioni.

La Vigezzina-Centovalli si configura quindi non solo come un percorso turistico, ma come un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio.

Un invito a riscoprire il piacere del viaggio lento, a stringere relazioni con le comunità locali, a sostenere un modello di turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Un percorso che, attraverso il binario, connette persone, culture e storie, celebrando la ricchezza e la diversità di un angolo d’Europa spesso sottovalutato, ma capace di regalare emozioni indimenticabili.

Il riconoscimento del *New York Times* è una vetrina preziosa per consolidare questa identità e proiettare la Vigezzina-Centovalli verso un futuro di successi e nuove scoperte.