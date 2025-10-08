Villa Crespi, gioiello sul Lago d’Orta, premiata da Condé Nast.

Immersa nella suggestiva cornice del Lago d’Orta, Villa Crespi emerge come un gioiello architettonico e un’oasi di lusso, consacrata dal prestigioso riconoscimento del Condé Nast Traveller’s 2025 Readers’ Choice Award, posizionandosi al quinto posto nella classifica “Rest of Italy”.

Questo risultato, frutto di un’ampia consultazione che ha visto oltre 182.500 lettori britannici esprimere le proprie preferenze di viaggio a livello globale, testimonia la capacità di Villa Crespi di evocare esperienze indimenticabili e di incarnare l’essenza del *slow living* italiano.

La nascita di Villa Crespi affonda le radici in un progetto passionale, una visione che trascende la semplice residenza per abbracciare l’ospitalità come arte e il patrimonio culturale come valore imprescindibile.

Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo, anima e cuore di questa impresa, interpretano l’accoglienza come un viaggio emozionale, un’esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi.

Questo premio, per loro, è la consacrazione di un lavoro corale, un tributo alla dedizione del team che, quotidianamente, si impegna a offrire un servizio impeccabile e a creare un’atmosfera avvolgente.

L’architettura moresca, con le sue intricate geometrie e i suoi richiami all’Oriente, si riflette nelle acque tranquille del lago, creando un paesaggio di rara bellezza.

L’attenzione ai dettagli, la cura degli arredi e la ricercatezza dei materiali si fondono in un’armonia estetica che celebra l’artigianato italiano e la sua capacità di trasformare la materia in poesia.

Il ristorante tre stelle Michelin, guidato dallo chef Cannavacciuolo, rappresenta un ulteriore capitolo di questa storia di eccellenza.

Non si tratta semplicemente di una location gastronomica, ma di un laboratorio di sapori dove la tradizione culinaria italiana si reinventa attraverso tecniche innovative e ingredienti di altissima qualità.

Ogni piatto è un racconto, un omaggio al territorio e alla sua ricchezza, un’esperienza che esalta i profumi e i sapori dell’Italia più autentica.

Villa Crespi incarna quindi un modello di ospitalità contemporanea, che coniuga lusso discreto, patrimonio storico e culturale, e cucina d’avanguardia, offrendo ai suoi ospiti un’immersione totale in un universo di bellezza e di piacere.

Il premio Condé Nast Traveller ne è la riprova, un riconoscimento che celebra non solo un luogo, ma un’esperienza, un’emozione, un sogno che prende vita tra le acque tranquille del Lago d’Orta.