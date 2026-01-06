Violenza al calcio giovanile: Daspo e squalifiche a Collegno

Il recente episodio al campo Paradiso di Collegno, nel Torinese, ha portato la questura a emettere due Daspo, uno di un anno e uno di due anni, a carico di due genitori coinvolti in un’escalation di violenza che ha segnato una partita di calcio under 14.

L’incidente, verificatosi il 31 agosto, trascende la semplice lite tra giovani calciatori, rivelando una profonda crisi di valori all’interno del mondo dello sport giovanile e solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità genitoriale e il ruolo della comunità sportiva nel promuovere un ambiente sano e rispettoso.

La partita, valida per le qualificazioni al quarto di finale del torneo Super Oscar Memorial tra Cfs Carmagnola e Gsd Volpiano, si è conclusa in un caos inaspettato.

L’alterco iniziale, nato tra i portieri delle due squadre, ha visto un’incursione di elementi esterni: i rispettivi padri, uno dei quali, oltre a intervenire fisicamente, ha scavalcato la rete divisoria degli spalti, mentre l’altro era già presente in campo in veste di dirigente.

Questo elemento è particolarmente significativo: la presenza di un dirigente, in teoria responsabile della sicurezza e del fair play, aggrava ulteriormente la gravità della situazione, suggerendo una mancanza di controllo e una potenziale perdita di cognizione dei propri doveri.

Le conseguenze sono state pesanti.

Il portiere del Volpiano ha subito una frattura al malleolo, mentre il giovane calciatore del Carmagnola ha ricevuto lesioni.

Entrambi i giocatori sono stati squalificati per un anno dalla giudice sportiva Roberta Lapa, della Lega Nazionale Dilettanti, un provvedimento che, pur necessario, non può da solo risolvere il problema di fondo.

La squalifica del dirigente del Volpiano, protratta fino a marzo 2026, rappresenta un segnale forte contro comportamenti inaccettabili che minano l’integrità dello sport.

Parallelamente alle sanzioni disciplinari, sono state comminate pesanti ammende per le società coinvolte.

La società Paradiso Collegno, proprietaria del campo, ha ricevuto una multa di 200 euro per omessa vigilanza, evidenziando una carenza nella gestione della sicurezza durante l’evento.

Carmagnola e Volpiano Pianese, invece, sono state sanzionate con multe di 150 euro per responsabilità oggettiva, sottolineando la responsabilità collettiva di fronte a tali episodi.

Questo tragico episodio non è solo un fatto isolato, ma un campanello d’allarme che richiede un’analisi approfondita delle dinamiche che si sviluppano all’interno del mondo dello sport giovanile.

La pressione per la vittoria, l’eccessivo coinvolgimento emotivo dei genitori, la mancanza di modelli di comportamento positivi e l’assenza di un adeguato sistema di supporto psicologico per i giovani atleti sono fattori che possono contribuire all’escalation della violenza.

È necessario un cambio di paradigma che ponga al centro il rispetto, la sportività e il benessere dei giovani atleti.

Un impegno concreto da parte di genitori, allenatori, dirigenti e istituzioni è fondamentale per promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo, dove la competizione si concili con l’educazione e il fair play, e dove il valore della partecipazione prevalga sulla sete di vittoria a tutti i costi.

Solo così si potrà evitare che episodi come quello di Collegno si ripetano, preservando l’integrità dello sport e il futuro dei nostri giovani.