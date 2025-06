Yogurt Orione: Fede, Solidarietà e Innovazione dal Piemonte al Brasile

Dalla fertile terra alessandrina, un’iniziativa pionieristica si estende fino alle coste brasiliane, intrecciando fede, solidarietà e innovazione agroalimentare. Nata come risposta concreta alla sfida del disagio sociale, questa storia esemplare testimonia come un’eredità spirituale possa germogliare in progetti di profondo impatto comunitario. In onore di San Giovanni Orione, figura chiave nella storia religiosa e sociale italiana, fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza, si è concretizzato il progetto dello ‘Yogurt Orione’, un alimento biologico che incarna i valori di impegno e generosità che animarono la sua opera.La Provincia religiosa Nostra Signora di Fatima, operante nel Nord del Brasile, ha dato vita a un’ambiziosa realtà, trasformando una proprietà a Morada Nova de Minas in un vero e proprio polo di inclusione e riscatto sociale. La ‘Casa Don Orione – Fazenda Campo Alegre’ non è solo un luogo fisico, ma un ecosistema di cura e opportunità, che accoglie la ‘Comunità Terapêio Lar Dom Orione’, un’associazione dedicata al recupero e alla riabilitazione di individui affetti da tossicodipendenze e alcolismo.L’approccio terapeutico offerto dalla comunità si fonda su un modello integrato che va ben oltre la semplice assistenza. Oltre alla formazione spirituale, che rappresenta un pilastro fondamentale del percorso di crescita personale, sono previste attività di supporto psicologico, sviluppo delle competenze umane e, crucialmente, opportunità lavorative che promuovono l’autostima e l’autonomia. Il laboratorio caseario, cuore pulsante dell’azienda, non è un mero reparto produttivo, ma un banco di prova dove gli ospiti mettono in campo le proprie abilità, trasformando la sfida personale in un’opportunità di crescita e di servizio.Lo ‘Yoghiurt Orione’ rappresenta il frutto tangibile di questo impegno, un prodotto biologico e naturale che non solo nutre il corpo, ma simboleggia la speranza e il futuro, distribuito con cura in case di riposo, mense scolastiche e strutture sociali. L’acquisto di un moderno macchinario per il confezionamento in monodosi e di un’auto refrigerata, grazie all’intervento della Fondazione Don Orione e ai contributi del to, testimonia l’importanza del sostegno economico, rappresentano un solido punto di partenza e, non solo un supporto tecnologico. L’iniziativa sottolinea come l’operazione ha il non solo supportare una crescita, grazie a un contributo determinanteIl progetto,Lo Yogurt che si apre a un nuovo modo di interpretare l’impegno sociale: un ciclo virtuoso che trasforma la difficoltà in opportunità, il disagio in speranza e la carità in un sapore buono.