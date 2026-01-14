A Cena con…: Gastronomia e Solidarietà ad Alba

Giovedì 15 gennaio, alle ore 17:30, la mensa della Caritas di Alba (Cuneo) si trasforma in un luogo di incontro e convivialità, inaugurando il progetto “A cena con…”, un’iniziativa nata dalla visione del direttore Don Domenico Degiorgis e sostenuta dall’impegno del vescovo Marco Brunetti.

Più che un semplice evento culinario, “A cena con…” rappresenta un ponte tra il gusto, il territorio e la solidarietà, ponendo al centro le persone che vivono in condizioni di vulnerabilità e valorizzando il potere trasformativo della condivisione.

A inaugurare questo percorso inedito sarà lo chef Michelangelo Mammoliti, figura di spicco in un calendario di quattordici talenti gastronomici – espressione della ricchezza culinaria di Alba, delle Langhe e del Roero – tra cui spiccano sei chef stellati.

L’obiettivo primario è offrire un momento di gioia e dignità a coloro che si trovano ad affrontare sfide quotidiane, promuovendo un senso di comunità e speranza.

L’idea di “A cena con…” affonda le sue radici in una spontanea e lodevole pratica di volontariato: l’alternanza di cuochi e cuoche che, nei mesi scorsi, hanno generosamente offerto il proprio tempo alla mensa della Caritas.

Questa iniziativa, strutturata e organizzata, vuole elevare questa pratica a un livello superiore, coinvolgendo figure di riferimento nel panorama gastronomico locale e nazionale.

Come sottolinea Don Domenico Degiorgis, il progetto mira a restituire dignità e importanza a chi, purtroppo, non può godere delle stesse opportunità e dei medesimi comfort.

Il palinsesto prevede la partecipazione di nomi illustri del mondo della cucina, come Enrico Crippa, Davide Palluda, Massimo Camia, Pasquale Laera e Maurilio Garola, testimonianza di un profondo senso di responsabilità sociale e di un desiderio comune di contribuire al benessere della comunità.

L’entusiasmo e la generosità dimostrati dagli chef, come evidenzia Don Domenico, hanno superato ogni aspettativa, confermando la forza del legame tra la gastronomia e la solidarietà.

“A cena con…” non si pone come un evento isolato, ma come il primo passo di un percorso più ampio, con la speranza di coltivare collaborazioni durature per offrire opportunità di riscatto e un futuro più sereno a coloro che ne hanno bisogno, trasformando la semplice condivisione di un pasto in un seme di speranza e cambiamento sociale.