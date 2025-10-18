Acqui Storia: Premia la Memoria, Illumina il Futuro

La memoria di Acqui, intrisa del sacrificio della Divisione Acqui a Cefalonia, continua a pulsare come fondamento del Premio Acqui Storia, un’iniziativa che trascende la mera premiazione per elevarsi a riflessione profonda sulla funzione stessa della storia.

Come ha sottolineato Roberto Giaccobbo, direttore artistico, il Premio non è un esercizio di nostalgia, bensì uno strumento essenziale per orientare il nostro cammino futuro, decifrando il presente alla luce del passato.

La 58esima edizione, celebrata al Teatro Ariston, ha consacrato opere e iniziative che, in modi diversi, testimoniano l’importanza di una narrazione storica complessa e accessibile.

Giovanna Tosatti, con la sua rigorosa “Storia della Polizia.

L’ordine pubblico in Italia dal 1861 a oggi,” ha illuminato un aspetto cruciale della storia italiana, spesso marginalizzato.

Mario Avagliano e Marco Palmieri, con “Italiani d’America,” hanno offerto un affresco vivido e appassionante di un’esperienza di migrazione che ha plasmato due nazioni.

Marco Balzano, con il suo romanzo “Bambino”, ha dimostrato la potenza della fiction storica per esplorare le ferite del passato.

Manlio Castagna, attraverso “Di fuoco e seta,” ha avvicinato i giovani alla storia con un linguaggio coinvolgente.

L’Istituto Galileo Galilei di Macomer, vincitore dell’History Lab, ha promosso l’innovazione metodologica nell’approccio alla ricerca storica.

Ma il Premio Acqui Storia ha riconosciuto anche figure e realtà che, con il loro lavoro, contribuiscono a diffondere la cultura storica e a preservarne la memoria.

Enrico Mentana e Fabio Tamburini, entrambi giornalisti di spicco, e l’associazione Nihon Hidankyo, rappresentante delle vittime delle bombe atomiche, sono stati onorati come “Testimoni del Tempo”.

Al professor Francesco Traniello è andato il premio alla carriera, segno di un impegno costante e prestigioso nel campo della ricerca storica, mentre Carlo Degli Esposti si è aggiudicato il premio “La storia in TV”, riconoscendo l’importanza della televisione come veicolo di diffusione della cultura storica.

Un particolare riconoscimento è stato dedicato all’Istituto Alcide Cervi, un presidio di libertà, cultura e coscienza civile, sottolineando il ruolo cruciale delle istituzioni nella promozione dei valori democratici e nella trasmissione del patrimonio storico.

L’assegnazione del premio speciale “Made in Italy” alla Marina Militare e a Difesa e Servizi Spa, per il “Tour Mondiale Vespucci.

Villaggio Italia,” ha celebrato l’impegno dell’Italia nel promuovere la sua identità culturale e il suo ruolo nel mondo.

L’evoluzione del Premio Acqui Storia testimonia una crescente consapevolezza del suo ruolo cruciale nel panorama culturale italiano.

L’annuncio di nuove iniziative per il futuro, fatto dal sindaco Danilo Rapetti, proietta il Premio verso un orizzonte ancora più ampio, confermando l’Alto Monferrato come un centro nevralgico per la riflessione storica e la promozione della cultura.

La forza del Premio risiede nella sua capacità di unire generazioni, discipline e prospettive diverse, alimentando un dialogo continuo sulla storia e il suo significato per il presente e il futuro.