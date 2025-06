Akram Khan e la danza: un rito per riconnettersi al passato.

La danza, più che una disciplina artistica, si configura come un antico rituale di comunione, un’immersione collettiva nell’ascolto e nella presenza. In un’epoca definita dalla frenesia tecnologica e dalla frammentazione dell’esperienza, essa offre un’oasi di connessione umana, un’occasione per condividere narrazioni profonde con persone sconosciute, tessendo fili invisibili di empatia e comprensione. L’arte, in ogni sua forma, agisce come un antidoto alla diluizione del tempo, conducendoci indietro, a un ritmo primordiale, legato alle ciclicità della natura, al ciclo inesorabile di nascita, crescita, decadimento e rinascita, un tempo intrinsecamente spirituale.Al centro di questa riflessione, tra le dolci colline del Monferrato, si colloca la figura di Akram Khan, coreografo di fama internazionale, che in questi giorni presenta il frutto di una residenza artistica presso la danza Orsolina 28. Il 14 e il 15 giugno, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla sua creazione, ‘Turning of Bones’, un progetto che debutterà ufficialmente il 26 giugno al prestigioso Colours International Dance Festival di Stoccarda.Il titolo dello spettacolo evoca immediatamente il Famadihana, un affascinante rito funerario praticato in Madagascar. In questa solenne cerimonia, i familiari riesumano i resti dei loro antenati, avvolti con cura in nuovi tessuti, per rinnovare il legame con le proprie radici ancestrali. I nomi, un tempo sbiaditi dal tempo, vengono riscritti sui sudari, le ossa vengono portate in processione, in un danza sacra che celebra la memoria, il trascorrere del tempo e l’amore eterno che lega le generazioni.Khan, con la sua danza, non intende imitare il rito, ma piuttosto attingere alla sua essenza profonda: la consapevolezza della propria mortalità, l’importanza di onorare il passato per comprendere il presente, la necessità di mantenere viva la memoria collettiva. “Il corpo”, afferma il coreografo, “esiste solo nel presente. L’opera d’arte è interpretata diversamente a seconda di chi la osserva e quando lo fa.” Questa constatazione sottolinea la natura soggettiva e mutevole dell’esperienza artistica, invitando lo spettatore a un’interpretazione personale e intima.In un’epoca segnata da incertezze e disagi, Khan utilizza la danza come una “lente” attraverso cui osservare la realtà, un prisma che rifrange la complessità del mondo. Pur riconoscendo il potenziale politico del corpo, il coreografo si dichiara contrario all’imposizione di messaggi espliciti, preferendo l’eloquenza della poesia, la forza evocativa dei gesti. La sua preoccupazione principale è la profonda frattura che affligge la società contemporanea: la separazione artificiale tra corpo e mente, la perdita di una connessione autentica tra le azioni che compiamo e le esperienze che viviamo. ‘Turning of Bones’ si propone dunque come un rito collettivo di riconciliazione, un invito a riscoprire l’unità perduta, a far dialogare il corpo con la natura, a celebrare la vita attraverso ogni singolo gesto. Un invito a ricordare, con profonda umiltà, che siamo esseri viventi, parte di un ciclo eterno.