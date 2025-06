Alba: Arte, Vino e Futuro. La Biennale delle Langhe 2027.

Alba, città d’arte e viticoltura, proietta il proprio sguardo verso il futuro, aspirando a incarnare il cuore pulsante dell’arte contemporanea italiana nel 2027. L’ambizioso progetto, formalmente presentato al Ministero della Cultura, si configura come un’inedita sinergia tra innovazione artistica, valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo territoriale sostenibile. L’iniziativa, sostenuta da una coalizione di figure di spicco del panorama artistico internazionale e da istituzioni locali e nazionali, si estende ben oltre i confini comunali, abbracciando l’intero territorio UNESCO dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato, un mosaico di colline, vigneti e borghi ricchi di storia e bellezza.La candidatura, denominata “Le fabbriche del vento”, un omaggio al lavoro e alla visione dell’artista albese Pinot Gallizio, non si limita a un mero riconoscimento simbolico. Il fulcro del progetto risiede nella creazione della Biennale delle Langhe, un festival di arte contemporanea concepito per rivaleggiare con le più prestigiose manifestazioni internazionali. La prima edizione, in programma proprio nel 2027, si prefigge di diventare un catalizzatore di creatività, un laboratorio di sperimentazione e un ponte tra l’arte e il territorio.L’obiettivo è creare un ecosistema artistico dinamico, capace di attrarre talenti emergenti e affermati, di promuovere il dialogo tra diverse discipline e di coinvolgere attivamente la comunità locale. Si prevede l’implementazione di residenze d’artista, mostre temporanee, performance artistiche, eventi culturali multidisciplinari e programmi educativi rivolti a un pubblico eterogeneo.La scelta di “Le fabbriche del vento” come titolo riflette l’identità stessa del territorio, un luogo dove la fatica dell’uomo, la forza della natura e l’ingegno artistico si fondono in un connubio inaspettato. L’immagine evoca la potenza nascosta nelle colline, la capacità di trasformare l’energia del vento in opere d’arte e di creare un futuro prospero per la comunità.Questa candidatura non è soltanto un’opportunità per Alba e le Langhe, ma rappresenta un investimento nel futuro dell’arte italiana, un’occasione per rilanciare il ruolo del Piemonte come polo culturale di eccellenza e per promuovere un modello di sviluppo territoriale basato sulla creatività, sull’innovazione e sulla sostenibilità. L’amministrazione comunale si impegna a realizzare un progetto ambizioso, che sappia coniugare tradizione e modernità, bellezza paesaggistica e ricerca artistica, per consegnare al Paese un’eredità culturale duratura. Un evento pubblico di presentazione della candidatura, nei prossimi giorni, offrirà alla cittadinanza e alla stampa l’opportunità di conoscere più nel dettaglio i contenuti e le prospettive del progetto.