Alessandria, un modello europeo per la cultura inclusiva.

Alessandria si conferma un polo di innovazione culturale e sociale, consolidando un percorso di eccellenza riconosciuto a livello europeo.

Il progetto “Theatre4all”, vincitore del prestigioso bando Urbact IV per transfer network, testimonia l’impegno concreto del Comune nell’abbattere le barriere all’accesso alla cultura e nel promuovere l’inclusione sociale attraverso il teatro.

Questo successo, giunto a coronamento del riconoscimento precedente come “Good Practice”, sancisce la capacità di Alessandria di sviluppare modelli replicabili in contesti urbani diversi.

Il Comune alessandrino assumerà ora il ruolo di capofila di una rete di sette città europee, un vero e proprio laboratorio diffuso dove l’esperienza alessandrina verrà sperimentata e adattata alle specificità territoriali.

L’obiettivo primario è la diffusione capillare della cultura teatrale, con un’attenzione particolare ai giovani, spesso esclusi dalle tradizionali offerte culturali.

Si tratta di un investimento strategico per la crescita personale e collettiva, in grado di stimolare la creatività, l’empatia e il pensiero critico.

La realizzazione del progetto, frutto di una proficua sinergia tra il Comune, la Fondazione Piemonte dal Vivo e CulturAle, si tradurrà in una Stagione Teatrale 2025-’26 particolarmente ricca e diversificata.

Il cartellone prevede la presenza di compagnie nazionali di prestigio, ma anche il sostegno e la valorizzazione dei talenti locali.

Particolare rilevanza assume il progetto “I mestieri del teatro”, un’iniziativa didattica rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, volta a sensibilizzarli ai molteplici aspetti del lavoro teatrale, dalla recitazione alla scenografia, dalla regia alla produzione.

Accanto a questo, saranno proposte rassegne dedicate a bambini e famiglie, e significative sperimentazioni artistiche realizzate in contesti specifici come carceri e nidi d’infanzia, come espressione di teatro sociale e inclusivo.

Il successo di “Theatre4all” si inserisce nel quadro più ampio del programma Urbact IV, un’iniziativa cruciale per la cooperazione interregionale dell’Unione Europea.

Urbact IV, uno dei quattro programmi strategici dell’UE, si focalizza sull’incremento dello sviluppo urbano sostenibile, favorendo lo scambio di buone pratiche e la condivisione di conoscenze tra città di diversi Stati membri, estendendosi a Paesi terzi come Norvegia, Svizzera e quelli in fase di adesione all’Unione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia).

L’obiettivo perseguito è quello di migliorare l’efficacia delle politiche urbane, promuovere un approccio integrato alla pianificazione e rafforzare la coesione urbana, contribuendo a costruire comunità più resilienti, inclusive e prosperose.

Il riconoscimento ottenuto da Alessandria rappresenta un segnale forte per l’intero sistema delle politiche urbane europee, dimostrando come l’investimento nella cultura possa essere un motore di sviluppo economico, sociale e umano.