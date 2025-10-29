Alice Neel a Torino: l’Agnelli riapre con arte e emozioni.

La Pinacoteca Agnelli di Torino si appresta a inaugurare la stagione autunnale con un programma espositivo ambizioso e di ampio respiro, declinato in tre progetti distinti ma interconnessi che indagano il rapporto complesso e multiforme tra l’individuo, la collettività, la memoria e la percezione del tempo.

L’apertura, in concomitanza con la settimana dell’arte contemporanea, segna un ulteriore passo nella strategia di proiezione internazionale della Pinacoteca, rafforzando il legame con il territorio e consolidando un dialogo dinamico con il pubblico.

Al centro della programmazione spicca la prima retrospettiva italiana dedicata ad Alice Neel, figura imprescindibile dell’arte del Novecento.

La mostra, che raccoglie circa sessanta opere, alcune delle quali presentate al pubblico per la prima volta, offre un percorso approfondito attraverso il lavoro di un’artista capace di cogliere l’essenza dell’umanità, ritraendo volti e figure con una profonda sensibilità e un’acuta capacità di introspezione psicologica.

La scelta di Neel risponde alla volontà della Pinacoteca di celebrare le figure pioniere, donne in primis, che hanno contribuito a ridefinire il panorama artistico del secolo scorso, creando un ponte tra il patrimonio storico e la contemporaneità.

Parallelamente, l’installazione sonora e visiva di Paul Pfeiffer, “Vitruvian Figures (Juventus)”, trasforma lo spazio della Pista 500 in un palcoscenico immersivo.

Ispirata al match Juventus-Inter di settembre, l’opera si configura come una riflessione sul fenomeno del tifo di massa e sul rituale calcistico, amplificando l’esperienza sensoriale vissuta dai giocatori nel tunnel di accesso al campo.

L’immagine digitale dell’Allianz Stadium, ingrandito per ospitare un milione di spettatori, evoca l’energia e la passione che animano il pubblico, mentre la componente sonora riproduce fedelmente i cori e le emozioni che permeano l’ambiente pre-partita.

L’installazione, espressione di un interesse più ampio per la dinamica tra individuo e folla, crea un’esperienza emotivamente potente e coinvolgente.

Un ulteriore tassello del programma autunnale è rappresentato dal progetto “Faux Amis”, una riflessione concettuale che vede l’intervento artistico di Piotre Uklanski dialogare con le opere della collezione permanente.

Questa quarta edizione di “Beyond the Collection” introduce un elemento di sorpresa e destabilizzazione, creando nuovi significati e suggestioni.

In un atto di appropriazione e reinterpretazione, le opere di Uklanski, tra cui spiccano due sculture classiche, irrompono nello spazio espositivo, reinterpretando il concetto di collezione e mettendo in discussione le convenzioni del museo.

L’illuminazione a LED, sincronizzata con la musica, contribuisce a creare un’atmosfera surreale e suggestiva, amplificando l’effetto di straniamento e invitando lo spettatore a una nuova lettura della collezione.

Il progetto, quindi, non si limita a un semplice accostamento di opere, ma si configura come una vera e propria interrogazione sul ruolo dell’arte, sulla memoria e sulla percezione della realtà.