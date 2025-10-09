Andrea Crosa: Crosaland, un viaggio introspettivo tra memoria e arte.

Dal 26 ottobre al 15 novembre, Palazzo Saluzzo Paesana apre le sue porte a “Crosaland”, un’immersione suggestiva nel complesso universo artistico di Andrea Crosa.

L’esibizione, distribuita negli spazi del sito storico in via Bligny 2, Torino, presenta un corpus di cento opere che delineano un percorso introspettivo e visivo, un invito a contemplare la poetica di un artista che ha saputo fondere memoria, estetica e riflessioni sulla condizione umana.

Il visitatore è accolto da “Suburban Gulliver” (2006), un’installazione monumentale che si configura come una finestra aperta su un orizzonte sospeso.

Questa macro-scena, un microcosmo ordinato e ripetitivo, è un villaggio di case identiche, un’ossessiva similitudine che incarna un’idea di conformismo e di perdita di individualità.

La Studebaker del 1957, un’icona automobilistica americana, emerge come un elemento incongruo, un piccolo frammento di disordine che introduce un sottile senso di inquietudine e rivela l’origine culturale e geografica dell’artista, nato a Buenos Aires nel 1949.

Questo dettaglio colloca il suo lavoro in una dimensione evocativa, ancorata all’infanzia trascorsa in Sud America, un periodo storico caratterizzato da un’estetica post-razionalista, con le sue tinte smorzate e la sua atmosfera di pacata modernità.

L’opera di Crosa, che spazia da vedute urbane a interni domestici, fino a oggetti di uso quotidiano, è intrisa di un’estetica della sospensione: bellezza, silenzio e una profonda quiete interiore ne sono i tratti distintivi.

Non si tratta di una mera rappresentazione della realtà, ma di una trasfigurazione, un’evocazione di atmosfere rarefatte, spesso velate da un sottile alone di mistero.

L’artista, con una tecnica meticolosa, ricrea ambienti miniaturizzati che, pur nella loro apparente normalità, suggeriscono una dimensione onirica.

Le stanze, che riproducono fedelmente la geometria degli interni familiari – camere da letto, boudoir, salotti – si trasformano in palcoscenici dove il tempo sembra sospeso, dove l’azione è interrotta e la narrazione si fa implicita.

Crosa, attraverso la sua arte, non offre risposte, ma pone interrogativi.

Ci invita a riflettere sulla fragilità della memoria, sull’importanza degli spazi privati, sul rapporto tra individuo e comunità.

Le sue opere, apparentemente semplici e tranquille, nascondono una profonda complessità emotiva e intellettuale, un invito a guardare oltre la superficie delle cose e a scoprire la poesia che si cela dietro la banalità del quotidiano.

“Crosaland” è dunque un’esperienza sensoriale ed emotiva, un viaggio intimo alla scoperta di un artista che ha saputo trasformare la memoria in arte.