Arte e Letteratura: Un Dialogo Creativo

“Orizzonti Convergenti: Arte, Letteratura e il Dialogo dell’Indagine Creativa” è il nuovo percorso collaborativo tra Artissima e la Fondazione Circolo dei Lettori, un’iniziativa volta a illuminare il ruolo cruciale dell’artista come fulcro di un’indagine estetica e concettuale che trascende le discipline.

Il progetto si articola in una serie di incontri, veri e propri laboratori di pensiero, che vedono confrontarsi artisti visivi e scrittori contemporanei.

Lungi dall’essere semplici conversazioni, questi appuntamenti si configurano come esplorazioni reciproche, dove la parola scritta e l’immagine si intrecciano per svelare le matrici profonde dell’universo creativo dell’artista, aprendo prospettive inedite sia per il pubblico che per i protagonisti stessi.

Grazie al supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo, “Orizzonti Convergenti” si propone di superare le barriere tradizionali tra le arti, promuovendo un approccio multidisciplinare capace di arricchire la comprensione e l’apprezzamento dell’arte contemporanea.

“In Artissima siamo entusiasti di questa partnership con la Fondazione Circolo dei Lettori,” afferma Luigi Fassi, direttore di Artissima.

“Rappresenta un’opportunità unica per estendere la nostra visione, coinvolgendo un pubblico più ampio e stimolando una riflessione critica più profonda.

Intendiamo favorire un dialogo dinamico e stimolante, che metta in luce la complessità dell’esperienza artistica e il suo impatto sulla cultura contemporanea, superando la tradizionale separazione tra visivo e letterario.

”Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei Lettori, sottolinea a sua volta: “Questa collaborazione con Artissima nasce dalla ferma convinzione che la crescita culturale avvenga attraverso la condivisione e il confronto.

La creazione di reti tra istituzioni che operano nel campo della cultura è un investimento nel futuro, un modo per offrire al pubblico esperienze di approfondimento e riflessione che vanno oltre la semplice fruizione estetica.

Mettere in relazione arte e letteratura significa offrire chiavi di lettura diverse, arricchire la comprensione e stimolare un pensiero critico sempre più consapevole.

”Il progetto “Orizzonti Convergenti” si pone, dunque, come un invito all’esplorazione, un percorso di scoperta che invita il pubblico a immergersi nel mondo dell’artista, a comprendere le sue intenzioni, a decodificare i suoi linguaggi e a cogliere la complessità del suo lavoro.

Non si tratta semplicemente di assistere a un incontro, ma di partecipare attivamente a un dialogo che apre nuove prospettive e arricchisce la nostra comprensione del mondo che ci circonda.