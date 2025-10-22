Artissima 2025, il viaggio dell’arte contemporanea torna a Torino

Dal 31 ottobre al 2 novembre all’Oval Lingotto Fiere: 176 gallerie da 36 Paesi e un tema che guarda alla Terra come “nave spaziale”.

Torna a Torino Artissima – Internazionale d’Arte Contemporanea, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere. Il tema di quest’anno, Manuale operativo per Nave Spaziale Terra, invita il pubblico a un viaggio di esplorazione e consapevolezza attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

Saranno 176 le gallerie presenti, provenienti da 36 Paesi e 5 continenti, con 63 progetti monografici e 26 prime partecipazioni. Particolarmente significativa la presenza di realtà dall’Est Europa e dal Sud America, segno di un panorama artistico sempre più globale.

Oltre al mercato, Artissima propone un ricco programma culturale e formativo. Tornano le AudioGuide di Artissima Digital, promosse da Lauretana e Fondazione Compagnia di San Paolo, con sei percorsi narrativi (cinque in italiano e uno in inglese) curati dai mediatori di Arteco, per un’esperienza di visita libera e immersiva.

I bambini dai 6 agli 11 anni saranno protagonisti di Artissima Junior – “Mondi in Gioco”, laboratorio creativo ideato in collaborazione con Juventus e guidato dall’artista Stefano Arienti, dedicato alla dimensione spontanea e poetica del gioco.

Il laboratorio si terrà tutti i giorni di fiera (venerdì e sabato 14-19, domenica 14-18) con ingresso gratuito.

L’Oval Lingotto è facilmente raggiungibile con la metropolitana GTT (fermate Lingotto e Italia ’61) e con le linee 1, 18 e 35 dei bus e tram GTT.