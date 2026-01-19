Berlinguer a Torino: successo e riflessioni sul lavoro.

Un’ondata di interesse ha travolto il Museo Ettore Fico di Torino durante l’inaugurazione della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, con un afflusso di oltre 1.500 visitatori che hanno generato lunghe attese.

Questo successo iniziale preannuncia una risposta di pubblico ampia e significativa, come evidenziato dalla CGIL, promotrice dell’evento insieme all’Associazione Berlinguer e alla Fondazione Gramsci di Roma.

Il progetto, sostenuto da Città di Torino, Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci e Cespe, si configura come un’occasione imperdibile per riscoprire un leader cruciale per la storia italiana.

Il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ha sottolineato l’attualità del tema centrale della mostra: la rappresentanza del lavoro.

Un tema che, nell’attuale contesto socio-economico, si rivela particolarmente urgente e necessita di un’analisi approfondita, che la mostra intende stimolare attraverso dibattiti e incontri.

La presenza di Walter Veltroni, lunedì 19 gennaio alle 17, contribuirà ad arricchire questo dialogo, offrendo una riflessione sulla “bellezza della politica” attraverso il ricordo di Berlinguer e la sua capacità di innovazione all’interno della tradizione del PCI.

La curatela di Alessandro d’Onofrio, Alexander Hobel e Gregorio Sorgonà ha inteso superare la mera celebrazione di un’icona, proponendo una ricostruzione complessa del pensiero berlingueriano.

La mostra, realizzata in occasione del quarantennale dalla sua scomparsa, non si limita a ripercorrere la biografia del leader sardo, ma mira a reinterpretare il suo lascito politico per le generazioni contemporanee.

L’esposizione offre un percorso immersivo attraverso documenti d’archivio, fotografie, registrazioni audio e video, mettendo in luce il profondo impegno di Berlinguer per la pace, un valore che risuona con particolare forza nel panorama globale attuale.

La mostra, a ingresso gratuito e aperta al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle 11 alle 19, si presenta come un’opportunità unica per avvicinarsi a una figura complessa e determinante per la storia italiana, stimolando una riflessione critica e costruttiva sul presente e sul futuro del Paese.