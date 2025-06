Borsa di Studio La Tua Voce: Ods e Audible Promuovono Talenti Emergenti

Un Nuovo Capitolo nell’Audio Entertainment: Ods e Audible Lanciano la Borsa di Studio “La Tua Voce, il Tuo Futuro”Nel dinamico panorama dell’audio entertainment, dove audiolibri, podcast e serie audio plasmano nuove forme di narrazione, una partnership strategica apre le porte a una generazione di talenti emergenti. L’Operatori Doppaggio e Spettacolo (Ods), realtà torinese di spicco nel settore, e Audible, leader globale nell’audio entertainment di qualità, hanno unito le forze per un’iniziativa ambiziosa: la borsa di studio “La Tua Voce, il Tuo Futuro”.Questa borsa di studio, concepita per aspiranti professionisti tra i 18 e i 30 anni, non è semplicemente un’opportunità di formazione, ma un vero e proprio investimento nel futuro dell’audio entertainment italiano. Il programma mira a coltivare voci inedite, a promuovere narrazioni originali e a svelare talenti latenti, rispondendo all’esigenza di diversificare e arricchire il tessuto creativo del settore.Il bando, già disponibile online, accoglierà candidature dal 20 giugno al 31 luglio. I selezionati potranno beneficiare di un percorso formativo triennale, strutturato per fornire competenze pratiche e teoriche fondamentali nel doppiaggio, nella narrazione di audiolibri, nella produzione di podcast e nello sviluppo di serie audio. Oltre all’aspetto tecnico, la borsa di studio pone un’attenzione particolare allo sviluppo personale e professionale dei partecipanti, incoraggiando la sperimentazione, la collaborazione e la ricerca di una propria identità artistica.L’impegno di Ods e Audible va oltre la semplice formazione. Con questa iniziativa, si intende contrastare le barriere socio-economiche che spesso ostacolano l’accesso al mondo dello spettacolo, offrendo un’opportunità concreta a giovani provenienti da contesti svantaggiati. Si tratta di un gesto di inclusione che riflette la volontà di democratizzare l’accesso alle professioni artistiche e culturali, contribuendo a costruire un panorama più equo e rappresentativo.”La nostra aspirazione è quella di nutrire nuove voci, di favorire la nascita di narrazioni innovative e di sostenere il potenziale di giovani talenti”, afferma Mattia Puleo, presidente di Ods. “La partnership con Audible rappresenta una pietra miliare, un’occasione irripetibile per abbattere le barriere che troppo spesso limitano l’accesso a questo mondo affascinante. Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa, convinti che aprirà nuove prospettive a giovani meritevoli, proiettando l’audio entertainment italiano verso un futuro sempre più ricco e diversificato.” La borsa di studio si configura, dunque, come un catalizzatore di innovazione e un motore di cambiamento per il settore, alimentando una nuova era di creatività e inclusione nell’audio entertainment.