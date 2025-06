Brioches a colazione: amicizia, segreti e un romanzo da vedere.

Giovedì 12 giugno, alle ore 18:30, l’Ibrida Bottega, in Corso Casale 10, si configura come spazio di incontro tra autrici e lettrici per la presentazione de “Brioches a colazione”, il nuovo romanzo di Emanuela Bernascone, edito da Robin Edizioni. L’appuntamento sarà arricchito dalla presenza di Cristina Cavaglià, che affiancherà l’autrice in un dialogo pensato per svelare le sfumature e le ispirazioni che hanno dato vita a questa storia.Claudio Maria Messina, curatore e editore, ha espresso un giudizio entusiastico, definendo l’opera “pronta per una trasposizione televisiva in sei episodi” e lasciando aperta la possibilità di un sequel. Questa valutazione sottolinea la capacità del romanzo di catturare l’attenzione e di creare un universo narrativo denso di potenziale drammatico.”Brioches a colazione” si immerge nelle vite complesse e profondamente intrecciate di Alice, Francesca e Raffaella, tre donne unite da un’amicizia che sfida il tempo, un legame forgiato nel corso di oltre vent’anni di condivisione, risate, segreti e prove. La loro esistenza, apparentemente ordinata e familiare, si fonda sulla consolante certezza di un sostegno reciproco inalterato. Tuttavia, il destino, con la sua imprevedibilità, trama per introdurre svolte inaspettate, irrompendo nella loro quotidianità e mettendo a nudo fragilità latenti.Il romanzo non si limita a delineare un ritratto di amicizia, ma si configura come un’esplorazione delicata e coraggiosa del passato, un viaggio introspettivo attraverso traumi irrisolti, tradimenti che lasciano ferite aperte, silenzi assordanti, separazioni dolorose e perdite incolmabili. Ogni protagonista è chiamata a confrontarsi con il proprio percorso, a decifrare i segni lasciati da esperienze passate e a elaborare un senso di appartenenza in un mondo in continua trasformazione.Le difficoltà, le sfide e le disillusioni che le attendono, si riveleranno tuttavia un catalizzatore per una crescita interiore, un’opportunità per rafforzare il legame che le unisce e per riscoprire la forza risiedente nella solidarietà femminile. In un contesto in cui le certezze crollano e il futuro appare incerto, il sostegno reciproco si rivela l’ancora di salvezza, la linfa vitale per ricostruire un percorso nuovo, diverso da quello immaginato.Emanuela Bernascone, torinese classe 1968, porta nel suo romanzo l’esperienza maturata come addetta stampa nel settore culturale, intrecciando con maestria le sue passioni per i viaggi, l’arte e la cultura. Queste influenze si manifestano in una narrazione ricca di dettagli sensoriali, suggestioni evocative e riferimenti colti, che contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente e a rendere i personaggi profondamente umani e riconoscibili. “Brioches a colazione” segue “Malta Bastarda” (2021), confermando Bernascone come voce originale e sensibile nel panorama letterario contemporaneo.